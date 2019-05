Inter segura o terceiro lugar, Bolonha quase garante manutenção

O Inter de Milão conseguiu esta segunda-feira uma vitória esperada por 2-0 sobre o lanterna vermelha, o Chievo, segurando assim o terceiro lugar no campeonato italiano de futebol, a duas jornadas do final da prova.

No estádio Giuseppe Meazza, o Chievo deu pouco que fazer ao Inter, que mesmo a jogar mal conseguiu uma vitória sem discussão. Politano fez o primeiro golo, aos 39 minutos, perante uma equipa sempre fora do jogo e que no último quarto de hora ficou em inferioridade numérica. Foi a jogar com 10 contra 11 (expulsão de Rigoni) que o Chievo sofreu o segundo: primeiro foi o português Cédric Soares a enviar à trave, para na recarga o croata Perisic atirar a contar.

Com este resultado, e após três empates consecutivos, o Inter regressa ao terceiro lugar e ultrapassa por um ponto a Atalanta. A quatro pontos ficam já Milan e Roma.

Em Bolonha, o sérvio Sinisa Mihajlovic é o herói do momento, já que conseguiu tirar a equipa da zona de despromoção para a manutenção quase garantida, com um saldo de resultados francamente favorável. Aquele que por breves dias foi treinador do Sporting – no fim da era Bruno de Carvalho – chegou a Bolonha no início de fevereiro e desde então contabilizou oito vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Com 36 jornadas jogadas, o Bolonha alcança Fiorentina e Cagliari, com 40 pontos, ficando apenas a um da manutenção, que até pode acontecer pelo desaire de quem está mais atrás.

Esta segunda-feira, o Bolonha já ganhava ao Parma por 2-0 quando o internacional luso Bruno Alves foi expulso, aos 62 minutos. Aos golos de Orsolini (52) e Pulgar (59) juntou-se depois o de Lyanco, aos 72, deixando o jogo resolvido. Inglesi reduziu, aos 81, e Scozzarella, com autogolo, fixou o 4-1, aos 84.

