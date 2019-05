Jennifer Lawrence celebra a festa de compromisso a poucos dias de dar o nó

Quem levantou um pouco do véu foram as stylists da atriz, vencedora do Óscar em 2013 pelo desempenho em “Guia para um Final Feliz”. Jill Lincoln e Jordan Johnson, responsáveis por vários dos looks na red carpet, partilharam na sua conta de Instagram uma foto de Jennifer Lawrence, congratulando-se com a proximidade do grande dia em que J Law dirá o “sim”. A partilha surge na sequência da festa de compromisso que o par organizou no fim de semana passado em Nova Iorque, para um grupo restrito, e deixa no ar a possibilidade do grande dia estar mesmo para breve, apesar de toda a discrição que tem rodeado a relação.

Foi em fevereiro deste ano que se tornou público o noivado entre a estrela de 28 anos e o responsável por uma galeria de arte de Nova Iorque, Cooke Maroney, de 34 anos, apesar dos esforços do casal para se manter o mais afastado possível da ribalta. O vistoso anel que Law passou a usar no dedo haveria de rapidamente comprometer o sigilo, ainda assim não é fácil captá-los juntos, um verdadeiro desafio para as objetivas dos paparazzi.

Quanto ao look da festa, Jennifer optou pelo modelo “Juliana” da marca de vestidos de noiva L. Wells, etiqueta que pertence à sua prima Lauren Wells, e cujo valor se situa nos 2 mil euros. O resto da imagem ficou completo com uma carteira Roger Vivier, sapatos Casadei, e joias Fred Leighton. Ben Skervin tratou do cabelo da noiva e a maquilhagem ficou a cargo de Fulvia Farolfi, que também não conseguiu evitar a partilha das imagens nas suas redes.

