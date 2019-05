Jim Gaffigan apresenta o espectáculo de stand up “Secrets and Pies” em Lisboa a 26 de novembro

Fun fact: “Secrets and Pies” é o título do episódio número 23 da sétima temporada da série de desenhos animados “My Little Pony”. E de certeza que Jim Gaffigan, o autor do espetáculo de stand up com o mesmo nome, sabe disso. Provavelmente, não vai abordar o assunto quando estiver no palco do Capitólio, em Lisboa, para um atuação ao vivo. Mas nunca se sabe. E a verdade é que isso não importa nada, importa sim que um dos mais reputados humoristas americanos da atualidade.

“Secrets and Pies” apresenta o clássico Jim Gaffigan: um humorista que escreve sobre o quotidiano, o dia a dia de qualquer mortal, daqueles com vidas bastante desinteressantes, mas aproveitando tiques, manias e idiossincrasias que observa nas pessoas em geral. Parte também das experiências pessoais e é habitualmente apresentado como um comediante “limpo”, ou seja, que faz muito pouco uso de vernáculo. Ou, como é muitas vezes apresentado: Jim Gaffigan, o humorista familiar.

Autor de dois livros (um deles publicado em Portugal, “O Pai é Badocha”, pela Sinais de Fogo), vencedor de Emmys, nomeado para Grammys, Gaffigan é uma presença regular nos palcos de stand up (ainda este ano terá um especial na grelha da Amazon Prime Video, com o título “Quality Time”). Mas é também um nome habitual no cinema. Só este ano será protagonista de dois filmes, “Being Frank” e “America Dreamer”, além de fazer parte do elenco de “Drunk Parents”, com Alec Baldwin e Salma Hayek.

Jim Gaffigan começou a carreira de humorista ainda antes dos 20 anos. Com David Letterman e Jerry Seinfeld entre as referências principais, foi com o primeiro que teve as experiências iniciais na televisão, que haveriam de lhe abrir portas para outras prestações e palcos. Entre os especiais mais populares que gravou contam-se “Mr. Universe” e “Jim Gaffigan: Obsessed”.

Os bilhetes para “Secrets and Pies” custam 35 euros. Estarão em pré-venda a partir de quarta-feira, dia 15 (mediante a utilização do código BACON) e passam a venda oficial na sexta, dia 17.

Continuar a ler