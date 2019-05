Livros infantis foram de Portugal para a Austrália com cocaína

Cerca de 400 mil euros em cocaína (preço de venda de rua) foram encontrados escondidos dentro de livros infantis importados de Portugal para Sydney, na Austrália, revela, esta terça-feira, a Australian Associated Press.

Segundo a fonte, que cita a polícia local, os livros foram detetados em dois desembarques feitos nos dias 1 e 4 de maio.

Man charged with drug importation after 1.72kg of cocaine detected by @AusBorderForce in children's books from Portugalhttps://t.co/And2TghP9Q pic.twitter.com/ucc86u1ZRv — NSW Police Force (@nswpolice) May 13, 2019

Oficiais das forças de segurança de fronteira australianas radiografaram e inspecionaram os carregamentos e encontraram 1,72 quilos de cocaína, com um valor estimado de até 645 mil dólares australianos (cerca de 400 mil euros).

Um homem de 31 anos foi preso em Vaucluse, no leste de Sydney, na sexta-feira, o que levou à busca de uma casa onde aparelhos eletrónicos, documentos e uma pequena quantidade de canábis foram apreendidos.

O homem vai ser esta terça-feira presente ao Tribunal Central Local, acusado de importar droga. Responde ainda apela posse de canábis.

Já em dezembro de 2017, um norte-americano de 71 anos tinha sido detido na Austrália por tentar entrar no país com 700 gramas cocaína escondida em livros infantis, noticiou na altura agência EFE. O homem tinha sido selecionado para um controlo de bagagem à chegada ao aeroporto de Melbourne e os inspetores encontraram anomalias depois de examinarem dois livros infantis no raio-X. O norte-americano, que viaja do Dubai, foi detido e acusado pela Polícia Federal Australiana por posse de quantidades comerciais de uma substância controlada e podia enfrentar prisão perpétua.

Em atualização

Corrigido a conversão de moeda porque se trata de dólares australianos.

