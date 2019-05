Músico brasileiro Tim Bernardes com cinco concertos em Portugal em setembro

É uma das sensações recentes da pop alternativa brasileira e vai regressar a Portugal em setembro para cinco concertos. O brasileiro Tim Bernardes, autor do disco de afirmação a solo Recomeçar, também líder da banda brasileira O Terno, acaba de anunciar atuações no Centro Cultural de Belém, em Lisboa (dia 19), Teatro Sá da Bandeira, em Santarém (20), Teatro Aveirense, em Aveiro (22), Casa da Música, no Porto (23) e Theatro Circo, em Braga (25).

Nascido em São Paulo, atualmente com 27 anos, Tim Bernardes já recebeu a bênção de grandes mestres da música brasileira, como Caetano Veloso, que lhe chamou “uma maravilha de afinação, controlo da dinâmica, refinamento, execução instrumental e liberdade na elegância do uso de palco e da luz — além das composições pessoalíssimas de caminhos fascinantemente desviantes”.

Quem vê um show de Tim Bernardes não pode nem acompanhar o movimento mental de quem diz que a nossa canção hoje não tem valor”, apontou ainda Caetano Veloso, que revelou no jornal A Folha de São Paulo que foi o português Salvador Sobral que lhe perguntou “em Lisboa” se conhecia o jovem cantor brasileiro, dando-o assim a conhecer

Além das composições mais íntimas e a solo que revelou no seu único álbum em nome próprio, de 2017 — que lhe valeram uma nomeação para o Grammy Latino de 2018, na categoria “Melhor Álbum de Música Alternativa em Língua Portuguesa —, Tim Bernardes lidera uma banda brasileira que está em franca afirmação no panorama musical do país. O Terno, assim se chama o grupo que lidera, lançou já este ano o disco <Atrás / Além>.

O músico regressa a Portugal depois de uma digressão de quatro concertos no verão de 2018 — em Lisboa, Setúbal e Espinho — e depois de uma apresentação, no inverno seguinte (em novembro), no Teatro Tivoli, também em Lisboa, no âmbito do festival Super Bock em Stock, antigo Vodafone Mexefest.

Tim Bernardes atuou ainda no início deste mês no grande palco brasileiro de concertos e sobretudo de jogos de futebol Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido pelo nome Maracaña, no Rio de Janeiro. Tim Bernardes assegurou a primeira parte do concerto dos regressados Los Hermanos.

