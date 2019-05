Acolhimento de vítimas de violência doméstica e de género vai ter apoios

O acolhimento de vítimas de violência doméstica e violência de género vai ter apoios, no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Empresa (PO ISE), cujas candidaturas abriram esta quinta-feira, anunciou o PO ISE.

O período de apresentação de candidaturas para a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica decorre até 3 de julho de 2019, podendo ser efetuadas através da submissão de formulário eletrónico no Balcão Portugal 2020.

Promovidos pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e cofinanciadas pelo PO ISE, “estes apoios destinam-se proteger, apoiar e capacitar as vítimas de violência doméstica, através do apoio ao funcionamento das estruturas de acolhimento de emergência”. “De forma a garantir as condições necessárias à sua segurança e bem-estar, este programa visa acolher as vítimas de violência doméstica em situação de emergência, assegurando o seu acompanhamento e dos filhos a cargo”, refere um comunicado sobre a iniciativa.

O PO ISE tem como missão apoiar ações que promovam uma maior inclusão social e melhor emprego em Portugal.

