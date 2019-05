Advogada acusada de tentar introduzir droga na cadeia de Paços de Ferreira

O Ministério Público (MP) acusou uma advogada de tentar entregar droga a um recluso no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, num processo com mais dois arguidos, revelou esta quinta-feira a Procuradoria Geral Distrital (PGD) do Porto.

A droga, canábis-resina correspondente a 140 doses médias individuais, foi apreendida pelos guardas prisionais, não chegando por isso a ser entregue ao destinatário, “com o objetivo de ali ser distribuída”, segundo o despacho de acusação elaborado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Porto-Este e sintetizado pela PGD do Porto na sua página de Internet.

Os dois outros acusados no processo são o próprio recluso que devia receber a droga e uma mulher que, de acordo com a acusação do MP, pediu à advogada que a levasse ao interior da cadeia quando fosse ao estabelecimento prisional.

Estão todos acusados de tráfico de estupefacientes agravado.

Continuar a ler