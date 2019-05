Al Nassr vence na última jornada e Rui Vitória sagra-se campeão da Arábia Saudita

O Al Nassr venceu esta quarta-feira o Al-Batin por 2-1 na última jornada do Campeonato da Arábia Saudita (bis de Abderazzak Hamdallah) e Rui Vitória, antigo treinador do Benfica que está a viver a primeira experiência no estrangeiro, conseguiu assegurar o primeiro título pelo clube, terminando a prova com mais um ponto do que o Al Hilal, antiga equipa de Jorge Jesus.

NAS 2 BAT 1 (FT)

Percurso de Rui Vitoria no Al Nassr rumo ao título de campeão na Arábia Saudita

????❤️????????????????????????????????❤️???????????? pic.twitter.com/sjqaDQ08IC — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) May 16, 2019

Chegado ao clube em janeiro, estreando-se com uma goleada na Taça da Arábia Saudita frente ao Al-Ansar (5-0), Rui Vitória ganhou no primeiro jogo feito no Campeonato (receção ao Ohod, 4-0) mas perdeu de seguida frente ao Al Taawon de Pedro Emanuel (3-1), ficando mais afastado do líder Al Hilal. No entanto, uma série de oito vitórias consecutivas reabriu a luta pelo título, que acabou por ser assegurado com mais três triunfos depois do desaire com Al Ittihad em casa pelo meio (3-2).

O Al Nassr está também a disputar a Liga dos Campeões Asiática, tendo já assegurado a passagem à próxima fase a uma jornada do final da fase de grupos, onde vai discutir com o iranianos do Zob Ahan o primeiro lugar do grupo A.

Este foi o oitavo título conquistado por Rui Vitória na carreira: depois da Taça de Portugal pelo V. Guimarães em 2013, o português ganhou dois Campeonatos (2016 e 2017), uma Taça de Portugal (2016), uma Taça da Liga (2016) e duas Supertaças (2016 e 2017) pelo Benfica, de onde saiu em janeiro de 2019 após uma derrota frente ao Portimonense.

