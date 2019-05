As polémicas propostas para restaurar Notre-Dame: uma piscina, uma colmeia e a “beleza millennial”

Depois do incêndio que destruiu a parte da cúpula e também o pináculo da catedral de Notre-Dame, em Paris, são várias as propostas que chegam de todo o mundo para reconstruir aquele que é o monumento mais visitado do mundo.

Se há arquitetos que têm feito propostas mais fiéis ao original — note-se, ainda assim, que o próprio pináculo não é da construção original, do século XIV, mas antes de 1859 —, há outros que propõe soluções mais arrojadas: jardins, colmeias, feixes de luz e “beleza millennial” são apenas alguns das soluções propostas. Conheça algumas delas, nesta fotogaleria:

