Audi A4 tem novos trunfos para enfrentar Série 3 e Classe C

A Audi refrescou o seu A4, procedendo a ligeiras alterações na estética do modelo que se encontra à venda desde 2015. Mas o renovado familiar alemão que começará a chegar aos concessionários a partir do Outono não se ficou pelos retoques de imagem, acrescentando novas soluções de equipamento e, sobretudo, novidades sob o capot.

Visualmente, a mudança não é drástica. O A4 surge com uma frente onde sobressaem a nova grelha e grupos ópticos (as luzes são sempre LED, opcionalmente Matrix LED), enquanto atrás as mudanças são mais tímidas, centrando-se essencialmente na iluminação e no pára-choques.

Por dentro, o destaque vai para o novo sistema multimédia com o mais moderno sistema operativo da Audi (MIB 3) e ecrã de 10,1 polegadas. Este cresce (agora tem um máximo de 8,3”), mas não é só em tamanho. A resolução também é melhor e passa a ser táctil. Já quanto à instrumentação, os clientes vão poder optar entre duas soluções distintas. A mais básica é a “tradicional”, com os ponteiros do conta-rotações e do velocímetro em agulha e um ecrã central multifunções de 7”, ao passo que a mais evoluída é totalmente digital, sendo que aqui o chamado Audi Virtual Cockpit se estende ao longo de um display de 12,3”.

Sob o capot, uma gama de motorizações revista, para mais facilmente baixar consumos e, por tabela, reduzir emissões. A micro-hibridização é a tónica desta actualização do A4, com a Audi a optar por blocos de quatro cilindros e dois litros de cilindrada, a gasolina e diesel, excepção feita no caso do mais potente S4 TDI (V6 de 3 litros com 374 cv).

A oferta a gasolina arranca com o 35 TFSI de 150 cv, acoplado a uma transmissão manual de seis velocidades. Acima posiciona-se o 40 TFSI (190 cv com caixa automática S tronic de sete velocidades e dupla embraiagem) e o 45 TFSI de 245 cv, também com a S tronic. Qualquer um destes blocos é apoiado por uma tecnologia híbrida ligeira, com um sistema eléctrico de 12V e uma bateria de iões de lítio, que se encontra sob a bagageira. Segundo a Audi, com este apoio eléctrico, o consumo pode baixar até 0,3 litros/100 km.

As unidades a gasóleo são sempre associadas à acima referida S tronic, excepção feita para o já mencionado S4 TDI, dotado com uma caixa automática tiptronic de oito relações com conversor de binário. Simultaneamente, esta versão é a única diesel que usufruiu de uma solução mild hybrid. Mas, neste caso, com um sistema eléctrico a 48V e uma bateria de 0,5kWh para que, além das funções de motor de arranque e de gerador, possa impulsionar o compressor eléctrico integrado no motor desta versão. A poupança, em termos de combustível, está estimada em 0,4 litros por cada 100 km, de caordo com as informações avançadas pela marca dos quatro anéis.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler