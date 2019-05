Carro embate no terminal 1 do Aeroporto de Lisboa e provoca dois feridos

Um carro desgovernado de transporte de passageiros em veículos descaracterizados (tvde) entrou esta quinta-feira pelo vidro das partidas do Terminal 1 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e fez pelo menos dois feridos, confirmou a Polícia de Segurança Pública (PSP). A primeira confirmação da ocorrência foi feita no site do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, onde surgiu que o alerta foi dado por volta das 19h44.

Dos dois feridos, um erao passageiro que seguia na viatura e o outro era um homem que estava na zona das partidas e foi atropelado no momento em que o carro embateu fachada do terminal. Este ferido foi encaminhado para o Hospital São José, em Lisboa. Nenhum dos dois feridos corre perigo de vida, confirmou a PSP em comunicado.

O condutor de 55 anos foi detido e as imagens partilhadas nas redes sociais mostram o aparato policial que se criou no local. “Uma viatura ligeira de transporte voluntário via plataforma eletrónica (TVDE) perdeu o controlo da marcha tendo vindo a embater na parte exterior do edifício do aeroporto, zona de partidas”, refere a PSP na nota enviada.

À agência Lusa, outra fonte da PSP acrescentou que não existem indícios de o caso ter sido premeditado, com as perícias iniciais a apontarem para um acidente, e que o teste de álcool ao condutor deu negativo. O condutor da viatura foi detido pelas autoridades, estando agora a PSP a realizar as “diligências periciais necessárias” para determinar as circunstâncias da ocorrência.

“Ocorreu um incidente no curbside (zona de acesso ao terminal) das partidas no Aeroporto de Lisboa esta noite, às 19h37. Um carro passou o curbside e dirigiu-se contra a fachada do aeroporto”, disse anteriormente fonte oficial da ANA à agência Lusa, acrescentando que “há uma pessoa ferida, que está a ser assistida pelo INEM”. “O motorista está com as autoridades”, confirmou a mesma fonte, referindo ainda que o “parque kiss and fly nas partidas está atualmente encerrado”.

Durante algumas horas decorreram operações de limpeza no local, onde também estiveram operacionais dos Bombeiros, do INEM e da PSP. Ao Observador, fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa apenas confirmou que os seus operacionais estiveram no local.

(Artigo atualizado às 21h53 com mais informações sobre os feridos)

