Esculturas em vidro de Ioan Nemtoi em exposição no Museu dos Coches

Um conjunto de esculturas em vidro do artista romeno Ioan Nemtoi vai ser inaugurada a 23 de maio no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, anunciou esta quinta-feira a organização.

A exposição “Nemtoi”, que é inaugurada às 17:00 desse dia, é organizada pela Embaixada da Roménia e pelo Instituto Cultural Romeno em Lisboa, no âmbito da presidência romena do Conselho da União Europeia.

A mostra, que tem parceria com o Museu Nacional dos Coches e com a Direção-Geral do Património Cultural, pretende divulgar em Portugal a produção artística de um dos criadores contemporâneos mais importantes da Roménia.

Nascido a 14 de janeiro de 1964, em Trusesti, no distrito de Botosani, na Roménia, Ioan Nemtoi licenciou-se em 1991 pela Academia de Belas Artes de Bucareste, especializando-se em cerâmica, vidro e metal.

Participou, no Japão, Noruega, França, Suécia, Dinamarca, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Holanda e Itália, num total de mais de 40 eventos expositivos, de acordo com a organização.

Em 2003 marcou a presença do artista nos espaços medievais do Palácio Cotroceni, na Roménia, com a exposição “Água e Fogo”, e, em seguida, no World Trade Center Roterdão e no World Trade Center Amesterdão.

As obras de Ioan Nemtoi encontram-se no Museu do Vaticano, no Kunst Palast em Düsseldorf, na sede da UNICEF em Nova Iorque, na McLaren Technology, no Reino Unido, no Waterland Neeltje Jans Museum na Holanda, na Casa Branca em Washington, e em galerias de países como Noruega, Suécia, Holanda, França, Itália, Canadá, Japão, Hungria, Alemanha e Bélgica.

Continuar a ler