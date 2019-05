João Sousa diz que Federer “consegue anular as armas dos adversários”

O tenista português João Sousa considerou esta quinta-feira ter feito “um bom encontro, apesar da derrota” diante do suíço Roger Federer, na segunda ronda do Masters 1000 de Roma, por 6-4 e 6-3.

O Roger é um daqueles jogadores que consegue realmente anular as armas dos adversários. Conseguiu jogar a um nível muito alto, ser muito agressivo e isso fez com que eu não conseguisse tomar conta do encontro em muitas ocasiões. Por isso venceu e foi melhor”, comentou o minhoto, 72.º colocado no ranking mundial.