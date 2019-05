Justiça alemã pede prisão perpétua para ex-enfermeiro que matou mais de 100 doentes

O Ministério Público alemão pediu esta quinta-feira prisão perpétua para o ex-enfermeiro acusado da morte intencional de mais de 100 pacientes, pena que se deve juntar a condenação semelhante já em vigor pela morte de outras seis pessoas.

Num julgamento sem precedentes na Alemanha do pós-guerra, o Ministério Público alemão afirmou estar convencido que o ex-enfermeiro, Niels Högel, de 42 anos, matou mais 97 pessoas entre os anos 2000 e 2005. A particular gravidade do crime levou o Ministério Público a pedir também a impossibilidade de Niels Högel ser libertado antes de cumprir 15 anos de prisão. O ex-enfermeiro confessou, no início do julgamento, ter assassinado 43 pessoas, mas garantiu não se lembrar dos outros 52 casos.

Durante cinco anos, primeiro no hospital de Oldenbourg e depois no de Delmenhorst, Niels Högel injetou, segundo a acusação de forma intencional, pacientes seus com medicamentos para lhes provocar paragens cardíacas e tentar reanimá-los, mas sem sucesso na maior parte dos casos. O ex-enfermeiro justificou as mortes com a satisfação que tinha ao ouvir “comentários positivos” sempre que conseguia salvar uma vida.

Segundo o Ministério Público, a atuação de Niels Högel visava também “enganar o tédio”, tendo a perícia psiquiátrica revelado a existência de distúrbios narcísicos e pânico em relação à morte.

De acordo com companheiros de prisão, Högel sente-se muito satisfeito por ser considerado o maior criminoso desde a segunda guerra mundial na Alemanha.

Em novembro, Niels Högel pediu desculpas às famílias das vítimas pela morte de uma centena de pacientes, embora garantisse que não se lembrava da maioria. O ex-enfermeiro está a cumprir, há quase 10 anos, uma sentença de prisão perpétua por ter injetado medicamentos em seis pacientes para provocar ataques cardíacos antes de tentar reanimá-los. Para os investigadores, Niels Högel poderá ter cometido até 200 assassínios.

A magnitude do caso chocou o país e levantou questões sobre a responsabilidade dos hospitais e autoridades, que não reagiram, apesar do excesso de mortalidade encontrada nessas instalações enquanto Högel estava em serviço.

Continuar a ler