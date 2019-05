Las Vegas. Idoso morre depois de ser empurrado por mulher para fora do autocarro

O momento pode chocar os mais sensíveis, e não é para menos. Num vídeo divulgado pela polícia de Las Vegas e partilhado por várias agências e sites noticiosos, é possível recuperar a altura exata em que Cadesha Bishop, de 25 anos, empurrou Serge Fournier, de 74, para fora do autocarro em que seguiam.

A cena ter-se-á seguido a uma discussão entre os dois passageiros, com Serge a pedir a Cadesha para se mostrar mais amável. O resultado está à vista. Apesar do vídeo se ter tornado viral apenas agora, a morte do homem data de 23 de abril, cerca de um mês depois do ocorrido — não terá resistido aos ferimentos e traumatismos provocados pelo impacto da queda.

Quanto a Bishop, que permaneceu impassível face ao sucedido, acabou por ser acusada de homicídio depois dos últimos desenvolvimentos. Foi detida no passado dia 6 de maio.

