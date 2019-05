Mick Jagger está de volta, os Rolling Stones também, e há um vídeo que pôs o Twitter a dançar

Foi partilhado pelo mítico vocalista na sua conta de Twitter e já leva mais mais 230 mil likes. Trata-de do vídeo em que Mick Jagger surge de novo em grande forma, a dançar ao som da música, depois de os Rolling Stones terem suspendido a digressão norte-americana em março passado, já que Jagger, de 75 anos, precisava de “tratamento médico”, alegadamente relacionado com uma válvula do coração.

Entretanto, e um dia depois da partilha do vídeo, o grupo rock britânico anunciou hoje que vai retomar a atual digressão norte-americana. “No Filter”, assim se chama a tour agendada, arranca com com dois concertos em junho em Chicago, nos Estados Unidos, seguindo-se outras 15 datas naquele país e no Canadá até ao final de agosto.

Em comunicado, a banda, que atuou pela última vez em Portugal em 2014, no Rock in Rio, sublinha que na atual digressão o alinhamento inclui ‘os êxitos clássicos” “Sympathy For The Devil” e “Paint It Black.” “A Bigger Bang”, de 2005, é o último álbum de originais do super grupo. Em 2016 lançaram “Blue & Lonesome”, um álbum apenas de versões que lhes valeu um prémio Grammy de melhor álbum de blues tradicional.

