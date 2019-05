Novas baterias? Tesla confirma compra da Maxwell

Por cerca de 200 milhões, pagos em acções da própria Tesla, o construtor americano de veículos eléctricos tornou-se proprietário da Maxwell, provavelmente o mais reputado fabricante de ultracondensadores do mercado. Além destes, os responsáveis da Maxwell reivindicam ter protótipos de baterias muito mais avançados do que os que a Tesla hoje produz.

O desenvolvimento de ultracondensadores cada vez mais eficientes, com recurso a materiais como o grafeno, levou a Maxwell aos eléctrodos sólidos, que já garantem densidades energéticas de 300Wh/kg (as melhores baterias da Tesla ficam-se pelos 250 Wh/kg e são consideradas as melhores do mercado), tendo potencial para rapidamente atingir 500 Wh/kg. E é exactamente este o objectivo que a Tesla persegue.

As negociações entre Tesla e Maxwell chegaram a bom termo em Fevereiro, depois das conversações iniciadas em Dezembro de 2018. Contudo, o negócio não se pode finalizar, uma vez que um grupo de accionistas minoritários meteu uma acção, em que se queixava de o preço ser demasiado baixo.

Passados três meses, o negócio vai finalmente concretizar-se, restando esperar pelos apregoados desenvolvimentos nas baterias, das quais se espera o dobro da densidade e que sejam 20% mais baratas e mais rápidas de recarregar. Isto além de garantirem um maior número de ciclos e menos tendência para arder.

