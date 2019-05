Petição para remake da última temporada de “Guerra dos Tronos” já tem mais de 500 mil assinaturas

Nem uma das séries mais assistidas no mundo é imune a críticas. E a prova disso são as mais de 500 mil pessoas que ficaram desiludidas com os últimos acontecimentos da “Guerra dos Tronos” e assinaram uma petição a pedir à HBO um remake da oitava e última temporada da série. O motivo? Estão descontentes com o rumo da história e exigem “escritores mais competentes”, de acordo com o texto da petição do change.org, criada após o episódio da semana passada, “The Bells”.

“David Benioff e D.B. Weiss provaram que são escritores incompetentes quando não têm material de origem (os livros) para se basearem. Esta série merece ter um final que faça sentido. Não defraudem as minhas expectativas e façam acontecer, HBO!”, escreveu o criador da petição, Dylan D., sobre a série cujo episódio mais recente foi visto por mais de 18 milhões de pessoas. Seis dias depois, já se contam mais de 518 mil assinaturas.

Segundo o The Guardian, vários assinantes da petição argumentam que os episódios desta temporada foram apressados, os plot twists não foram pensados corretamente e as motivações das personagens eram pouco fieis. Outro assinante escreveu ainda que as duas últimas temporadas de “Guerra dos Tronos” “foram apressadas ao extremo” e que, embora a produção esteja impressionante, a escrita do argumento da série “arruinou a melhor série de todos os tempos da televisão”. “Vimos a série durante mais de oito anos e no final é isto que temos? Estão a brincar”, escreveu outro internauta.

O final de “Guerra dos Tronos”, recorde-se, está agendado para a madrugada de domingo para segunda-feira. Em Portugal, o episódio será transmitido na HBO e no Syfy.

