Sara Sampaio brilha em Cannes dias depois de desabafar com os fãs sobre o estado de ansiedade

Depois dos primeiros looks, na noite inaugural do certame, eis mais uma ronda de celebridades e visuais para mais tarde recordar. Neste caso, com nacionalidade portuguesa. Pelo Festival de Cinema de Cannes passaram as manequins Sara Sampaio e Maria Borges, ambas para a grande estreia de “Rocketman”, um épico musical sobre a vida e obra de Sir Elton John.

O momento foi registado na célebre passadeira vermelha da 72ª edição do evento, um dos pontos altos da temporada na riviera francesa. Sampaio, que optou por brilhar num conjunto metálico, com calças e uma cauda, surge assim em público dois dias depois de ter desabafado com os fãs. “Tem sido uma semana difícil para as minhas sobrancelhas. Tenho estado tão ansiosa ultimamente que as minhas sobrancelhas quase desapareceram”, partilhou a manequim na terça-feira nas suas redes, numa alusão ao transtorno obsessivo-compulsivo que a faz arrancar sobrancelhas.

Também a manequim portuguesa Maria Borges fez virar cabeças na célebre red carpet, por onde passaram outras estrelas, casos de Dita von Teese, Priyanka Chopra, ou Bella Hadid. Sara voltou a apostar no par calças e blaser, ou uma versão feminina do clássico smoking, para a festa do filme “Rocketman”, agora uma versão encarnada escura, não menos brilhante.

