António Costa encontra-se com Emmanuel Macron antes das europeias

O primeiro-ministro, António Costa, encontra-se na segunda-feira em Paris com o Presidente francês, Emmanuel Macron, seis dias antes das eleições europeias de 26 de maio, e estará numa iniciativa de promoção de Portugal na capital francesa.

António Costa vai visitar Paris na tarde de segunda-feira, 20 de maio, jantando com o Presidente Emmanuel Macron nessa mesma noite. O encontro vai começar às 20h30 no Palácio do Eliseu, residência oficial do chefe de Estado francês. Antes disso, o primeiro-ministro vai visitar os armazéns BHV que até 25 de junho estão a promover Portugal como país convidado, vendendo várias marcas lusas e dedicando espaços comerciais à divulgação do turismo português.

Esta visita acontece antes das eleições europeias que vão ter lugar no dia 26 de maio e, em França, estão a ser disputadas de forma acérrima entre o partido Rassemblement National, de Marine Le Pen, e a formação apoiada pelo Presidente, o Renaissance en Marche.

No fim-de-semana passado, uma mensagem de apoio gravada por António Costa passou num dos encontros do partido apoiado pelo Presidente Macron. Posteriormente, numa mensagem escrita enviada à Lusa, António Costa justificou o vídeo como uma retribuição às mensagens que aquele líder e também o primeiro-ministro grego fizeram chegar à Convenção do PS de fevereiro passado.

“Macron e Tsipras enviaram mensagens para a nossa Convenção e eu enviei mensagens a ambos”, disse o líder do executivo, recordando que “nenhuma das mensagens contém apelos ao voto”. Costa sublinhou que “todas [as mensagens] se centram numa visão sobre o futuro da Europa”

Esta semana também vários governantes portugueses passaram pela capital francesa, como o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

