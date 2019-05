Coalas estão “virtualmente extintos” e podem já não existir na próxima geração

A Fundação Australiana dos Coalas avisa que esta espécie está “virtualmente extinta” porque já não existem indivíduos suficientes com capacidade reprodutora para garantir a próxima geração, noticia o El Confidencial. As alterações climáticas e a perda de habitat, com o abatimento das árvores onde costumam viver, estão a apagar os coalas do planeta. Segundo a instituição australiana, já só existem 80 mil destes animais em liberdade em todo o mundo.

Segundo a fundação, que avisou sobre a situação dos coalas num comunicado de imprensa, o número de indivíduos em liberdade que ainda existem corresponde a 1% dos exemplares que, entre 1890 e 1927, foram mortos para que o pelo fosse enviado para Londres. “Ouvi todas as desculpas para [os políticos] não intervirem em protegerem os habitats. É hora de criarem mudanças para os nossos coalas”, disse Deborah Tabart, presidente da instituição.

Mas a situação ainda é reversível, acredita a Fundação dos Coalas. Por isso é que propôs a criação de uma “Lei de Proteção do Coala” ao governo australiano: “Vai concentrar-se na proteção de árvores, inclusivamente em habitats que estão vazios. A atual legislação estadual e federal foca-se ironicamente no próprio coala, mas o habitat é quase impossível de proteger”, argumenta a fundação na página oficial. E acrescenta: “Se és um coala e perdes a casa, não tens nada para comer e estás perdido, deixando-te mais suscetível a ameaças como carros e cães”.

De acordo com a líder, a situação é ainda mais crítica porque, de acordo com a legislação, a indústria está autorizada a “tirar” os coalas para utilizar uma determinada área florestal. “A coisa mais doentia desta legislação é o facto de a indústria ter permissão para ‘tirar’, que é uma palavra mais simpática para ‘matar’. Todas as outras espécies naquelas árvores nem sequer têm essa permissão e morrem em silêncio”.

No comunicado, Deborah Tabart dirige-se diretamente a Scott Morrison para pedir novas medidas de proteção desta espécie, que é um símbolo nacional mas também muito importante no habitat australiano: “Chamo o novo primeiro-ministro depois das eleições de maio para promulgar a Lei de Proteção do Coala que foi escrita e está pronta a ser posta em prática desde 2016. A condição do coala agora está em cima dos seus ombros”.

