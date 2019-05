Este Range Rover é (só) para quem quer viajar no espaço

Há coisas que o dinheiro não pode comprar. Quem quiser ter uma das unidades da nova edição especial do Range Rover, denominada Astronaut Edition, só a pode adquirir se estiver inscrito para viajar até ao espaço com a Virgin Galactic.

Altamente limitada, porque dirigida a um selecto grupo de aventureiros, esta versão especial foi desenvolvida em parceria com a companhia do empresário britânico Richard Branson, tomando como ponto de partida a já de si muito interessante versão Autobiography. Partindo dessa base, a divisão Special Vehicle Operations (SVO) da Land Rover recheou o seu polivalente SUV de detalhes à medida da denominação desta edição. À carroçaria pintada num azul designado por Zero Gravity Blue somam-se pormenores como a imagem projectada pelos espelhos retrovisores exteriores, que “desenham” no chão a silhueta da SpaceShip Two, a nave espacial suborbital da Virgin Galactic, capaz de atingir 4.000 km/h, que voou pela primeira vez em Outubro de 2010.

No interior, o logótipo “DNA of Flight” surge um pouco por todo o lado e até os porta-copos remetem para o espaço, tendo sido produzidos sob medida a partir do patim de aterragem da nave espacial.

O preço deve ser de ir à lua ou de bradar aos céus, pois não foi revelado. Sabe-se apenas que os compradores poderão optar entre duas mecânicas a gasolina. A mais potente recorre a um V8 de 5,0 litros sobrealimentado, debitando 525 cv e 625 Nm de binário máximo, enquanto a mais “sustentável” é representada pela motorização híbrida plug-in P400e (404 cv e 640 Nm), cuja bateria de 13,1 kWh lhe permite percorrer 42 km em modo eléctrico.

