Lesão obriga Federer a desisitir antes dos quartos de final do Masters 1.000 de Roma

O tenista suíço Roger Federer, número três do ranking mundial, desistiu esta sexta-feira antes de disputar os quartos de final do Masters 1000 de Roma, com o grego Stefanos Tsitsipas a qualificar-se diretamente para as meias.

“Infelizmente, Roger Federer abandonou o torneio de Roma com uma lesão na perna direita”, lê-se no Twitter oficial do circuito ATP.

Federer, que eliminou o português João Sousa nos oitavos de final, regressou esta temporada aos torneios de terra batida, lesionando-se a pouco mais de uma semana do início de Roland Garros.

Tsitsipas, sétimo do mundo e recente vencedor do Estoril Open, vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro entre os espanhóis Rafael Nadal e Fernando Verdasco.

“Estou muito triste por não poder competir hoje. Roma sempre foi uma das minhas cidades preferidas para visitar e espero voltar no próximo ano”, disse Federer.

