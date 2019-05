“Não temos necessidade nenhuma de renovar com João Félix”, diz presidente do Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afastou esta sexta-feira a necessidade de renovar contrato com o futebolista João Félix, apontando para a recente extensão do vínculo por cinco anos e para o elevado valor da cláusula de rescisão.

“João Félix renovou por cinco anos. Não temos necessidade nenhuma de fazer a renovação. E a cláusula é de 120 milhões de euros”, afirmou o líder das ‘águias’ durante a sessão especial de mercado na Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa, que deu a conhecer os resultados das duas operações financeiras que permitiram à SAD da Luz um encaixe de 40 milhões de euros.

Questionado pelos jornalistas sobre se este montante é decisivo para avançar com os processos de renovação de outras jovens promessas dos encarnados, que se têm destacado ao serviço da equipa principal de futebol, como Ferro ou Florentino Luís, Vieira negou esse cenário.

