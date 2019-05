Trump pede apoio aos democratas para reforma da lei da imigração

O presidente norte-americano avisou esta sexta-feira, no Twitter, que “todas as pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos acabarão por ser expulsas do país” e reclamou o apoio democrata para o seu plano de imigração.

Na quinta-feira, Donald Trump esboçou uma proposta de reforma migratória destinada a admitir no país mais trabalhadores qualificados e menos familiares de imigrantes. Num discurso feito na Casa Branca, Trump enumerou os objetivos de uma reforma do sistema legal de imigração, que ainda não foi articulado como projeto de lei e que dificilmente será aprovado por um Congresso dividido e em plena campanha para as eleições presidenciais de 2020. Os democratas têm maioria na Câmara de Representantes e os republicanos controlam o Senado.

“Os democratas deram-se agora conta que existe uma emergência nacional na fronteira, mas que, se trabalharmos juntos, pode resolver-se rapidamente”, escreveu Trump, numa série de mensagens na sua conta do Twitter. “Precisamos dos votos democratas para que tudo corra bem”, acrescentou.

“Os ‘homens maus’, e há muitos desses, estão a ser detidos e serão enviados de volta aos seus países”, adiantou Trump. “Todas as pessoas que vêm ilegalmente para os Estados Unidos agora serão expulsas mais tarde e enviadas de volta ao seu país, à medida que aumentamos as nossas forças policiais e mudamos as leis”, sublinhou Trump. “Por favor, não se sintam demasiado cómodos”, escreveu o Presidente, referindo-se sobretudo aos imigrantes indocumentados, a quem garantiu que se “irão imediatamente embora”.

All people that are illegally coming into the United States now will be removed from our Country at a later date as we build up our removal forces and as the laws are changed. Please do not make yourselves too comfortable, you will be leaving soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2019