Avião com avaria e com 165 passageiros aterra em segurança no Aeroporto do Porto

Um avião Boeing com 165 passageiros a bordo que reportou este sábado ao Aeroporto do Porto uma avaria num dos motores acabou por aterrar sem quaisquer problemas, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da PSP.

Foi dado um alerta pela Central de Socorros do aeroporto segundo o qual haveria uma aeronave, um Boeing 5767, com 165 passageiros a bordo, que estaria com problemas de motor, mas o mesmo já aterrou sem quaisquer problemas”, contou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Fonte da PSP confirmou a aterragem do avião sem problema depois do alerta de avaria num dos motores da aeronave e que levou o Aeroporto Sá Carneiro, numa “ação preventiva”, a ativar o plano de emergência. O alerta para a ocorrência foi dado às 08h49 e foi de imediato ativado um alerta de nível 1, que obriga 11 corporações da zona do aeroporto a colocarem em prevenção no quartel um veículo cada, segundo informações do CDOS e dos Bombeiros de Moreira da Maia. Neste caso, foram também colocados em alerta 31 operacionais.

Nenhuma das fontes soube indicar a companhia a que pertencia a aeronave, a sua proveniência e o seu destino. O Correio da Manhã indica tratar-se de um voo da companhia American Airlines procedente de Miami e com destino a Milão.

