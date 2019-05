E se este livro custasse mais do que a sua casa?

Há obras inesquecíveis e esta vai ser definitivamente uma delas, pois não será fácil esquecer um livro que, aberto, tem 99 cm, pesa 30 kg e custa 200.000 libras, qualquer coisa como 228.000€. A publicação em causa conta a história dos 100 anos da Bentley e foi produzida pela Opus, uma editora que tem muito de ourives, pois imprime obras de arte para imortalizar marcas, eventos e pessoas.

Se pensa que os Bentley são vistosos, então é porque ainda não viu este livro, Made for Bentley pela Opus. Para começar, apenas sete exemplares foram produzidos, um para cada continente. Esta edição, denominada 100 Carat Edition, deve o seu nome aos 100 carats de diamantes com que está decorada, isto além do ouro branco ou platina utilizados para produzir as “asas” do emblema da marca britânica que adorna a capa.

Caso deseje mesmo um livro diferente com a história do construtor inglês, a Bentley encomendou uma segunda versão, substancialmente mais em conta. Denominada Mulliner Edition, tem “apenas” o preço de um Renault Clio, sendo proposta por 12.500 libras, cerca de 14.250€, e verá serem impressas 500 cópias.

Se, mesmo assim, continua a achar o preço excessivo, então saiba que existe uma terceira edição, a Centenary Edition, igualmente limitada a 500 exemplares, proposta por 3.000 libras, aproximadamente 3.420€.

Independentemente do acabamento e exclusividade da obra, o livro em causa reflecte o passado, o presente e o futuro da Bentley, passando em revista tudo o que de mais marcante aconteceu desde 1919, das vitórias em competição a alguns dos mais prestigiados modelos de estrada, tanto desportivos como luxuosos.

A introdução é assinada por Ralph Lauren, com o tema final, titulado “O Futuro”, a ser responsabilidade de Adrian Hallmark, o CEO da Bentley desde Fevereiro de 2018. A Bentley garante que não é um vulgar livro para decorar a coffee table, possivelmente na esperança de que a robusta e refinada publicação não acabe a substituir o pé daquele velho móvel lá de casa que se partiu.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler