Eis o trailer de “His Dark Materials”. Será a nova “Guerra dos Tronos”?

Apresentada como a série que promete agarrar os fãs de “A Guerra dos Tronos”, “His Dark Materials” não tem nome em português nem data de estreia, mas já foi renovada para uma segunda temporada. O trailer oficial foi divulgado esta sexta-feira. O vídeo de cerca de 1 minuto foi publicado na página do Youtube de ambos os canais e já foi visualizado por mais de 1 milhão de utilizadores. “Em breve”, anuncia o trailer.

“His Dark Materials” baseia-se na trilogia de Philip Pullman, Mundos Paralelos. Os Reinos do Norte, A Torre dos Anjos e O Telescópio de Âmbar são os nomes, em português, dos três volumes. A série segue a história de Lydia Belacqua, protagonizada por Dafne Keen, uma criança que viaja para o Ártico para encontrar um amigo e acaba envolvida num grande mistério relacionado com crianças desaparecidas. A viagem de Lydia culmina com uma guerra entre mundos pelo poder mítico.

Com Dafne Keen no papel principal, a série traz de volta alguns atores de “A Guerra dos Tronos”: Ian Gelder, que interpretou Kevan Lannister, e Lucian Msamati, que fez de Salladhor Saan. O elenco conta ainda com Ruth Wilson, da série “The Affair”, Anne-Marie Duff, conhecida por interpretar Fiona Gallagher em “Shameless”, Clarke Peters, Ariyon Bakare, Will Keen, Georgina Campbell, Lewin Lloyd, James Cosmo, Daniel Frogson, Tyler Howitt e Ruta Gedmintas.

Os dois primeiros episódios da série terão sido realizados por Tom Hooper, de “O Discurso do Rei“. A primeira temporada terá oito episódios. A nova série da HBO foi realizada em co-produção com a BBC One.

A trilogia já teve uma adaptação no cinema, a “A Bússola Dourada”. Os livros foram traduzidos para mais de 40 línguas e já venderam mais de 18 milhões de exemplares em todo o mundo. É, por isso, a grande aposta da HBO, depois do sucesso de “Guerra dos Tronos”.

