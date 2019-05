GTA, melões e a revista TIME. Os “memes” da final do campeonato

O que une jogos de computador, tutoriais sobre como cortar melões, a revista TIME e Jorge Jesus? A final de um campeonato português de futebol. O Observador esteve atento a outro duelo, o dos memes, para encontrar as melhores sátiras à noite de todas as decisões. Até o Sporting entrou na batalha.

O “Insónias em Carvão” foi para o Twitter mostrar uma montagem entre uma imagem do Marquês de Pombal e uma personagem do jogo Grand Theft Auto (GTA). “Ah shit, here we go again” pode traduzir-se em português para “Ah, m****, aqui vamos nós outra vez”. E refere-se às celebrações benfiquistas que costumam acontecer no centro de Lisboa.

Os memes não sobrevivem apenas nas redes sociais. No Estádio do Dragão, onde se disputou o FC Porto-Sporting, os Super Dragões levaram uma faixa polémica. Mostra uma suposta equipa benfiquista numa fotografia oficial, mas no lugar dos rostos dos atletas estão antes fotografias de árbitros, de empresários e até do primeiro-ministro António Costa.

O “Insónias em Carvão” voltou à carga e brincou com a conquista de Bruno Lage à frente do Benfica. O FC Porto parecia um campeão nacional mais óbvio antes da entrada do técnico benfiquista, que saiu da liderança do Benfica B quando Rui Vitória saiu do comando da equipa principal. Mas Bruno Lage deu a volta ao campeonato. E agora, o “Insónias” até o coloca na capa da TIME para “Personalidade do Ano”.

Já está pic.twitter.com/cHm7W0ck6K — Insónias em Carvão (@insoniascarvao) May 18, 2019

A alegria de uns é muitas vezes a tristeza dos outros. Enquanto a festa benfiquista prossegue no Estádio da Luz a caminho da Rotunda do Marquês de Pombal, no Porto a equipa de Sérgio Conceição tem de se resignar ao segundo lugar. O resultado? A página “Um Azar do Kralj” imagina que é este: um técnico portista com um melão.

E ensina o técnico portista a cortar a fruta com pompa e circunstância.

bem, estou a ver que isto vai dar jeitohttps://t.co/fIKXfMzfMO — Insónias em Carvão (@insoniascarvao) May 18, 2019

“JJ Bóçe”, um mural no Instagram que satiriza Jorge Jesus e as declarações que faz em público, também não passou ao lado dos acontecimentos de esta noite. Depois de treinar o Benfica, estar à frente do Sporting — mas sair de forma atribulada quando Bruno de Carvalho ainda era presidente — e até ser indicado como um possível sucessor de Sérgio Conceição, talvez Jorge Jesus esteja pronto para vestir a camisola do Porto.

A febre dos memes atravessou fronteiras e já se tornou uma ferramenta utilizada nas redes sociais oficias dos clubes. Por várias vezes, o Sporting publicou gifs — uma imagem muitas vezes usada nos tais memes — para apoiar os jogadores em campo. Por exemplo, quando Diaby chocou num placard publicitário durante uma disputa de bola com Felipe, esta foi a reação no Twitter do Sporting: um gif saído da série humorística “The Office”.

????Diaby em dificuldades após ter chocado com muita violência num placard publicitário durante uma disputa de bola com Felipe. ⏱70' FC Porto 0-1 #SportingCP#LigaNOS #FCPSCP #DiaDeSporting pic.twitter.com/IaX8n06j1M — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) May 18, 2019

Como está Luís Filipe Vieira a reagir à vitória do Benfica? As imagens já o mostraram dentro do balneário encarnado a celebrar com os atletas e a elogiar Bruno Lage –até houve referências a “tomates muito grandes”. Durante o jogo, no entanto, Edgar Silva imaginou o presidente do Benfica na maior descontração a assistir à partida.

Bernardo Domingos partilhou no Twitter o meme que um adepto benfiquista levou para o Estádio da Luz. O cartaz deste homem pede os calções a Samaris, numa referência ao jogo em que Fábio Coentrão puxou os calções de Samaris, deixando o atleta benfiquista de boxers em campo.

