Hegerberg não vai estar no Mundial mas esteve (e bem) na final da Champions: Lyon é tetracampeão europeu de futebol feminino

Duas semanas antes de Liverpool e Tottenham se encontrarem no Wanda Metropolitano para disputarem uma final da Liga dos Campeões totalmente inglesa, Lyon e Barcelona disputavam este sábado a final da Liga dos Campeões de futebol feminino. Em Budapeste, na Hungria, a equipa francesa tentava alargar a total hegemonia que tem tido nas últimas temporadas com a conquista da quarta Champions consecutiva contra o conjunto catalão, que chegou esta época à primeira final europeia do seu palmarés.

Para chegar à final de Budapeste, o Lyon eliminou o Chelsea nas meias-finais e o Barcelona deixou para trás o Bayern Munique. A segunda mão da meia-final, porém, retirou um dos principais trunfos das catalãs: Kheira Hamraoui, médio que representou precisamente o Lyon nas últimas duas temporadas e que viu dois cartões amarelos contra o Bayern, ficando impedida de disputar a inédita final do Barcelona. As espanholas alinhavam então com a equipa tipo à exceção da francesa, com destaque para a dupla de ataque formada por Toni Duggan e Lieke Martens, mas com uma qualidade individual inegavelmente inferior ao onze apresentado por Reynald Pedros, treinador do Lyon.

The prize on show for all to see ???? Who are you backing? ????#UWCLfinal | #UWCL pic.twitter.com/5D8V2ikLFF — #UWCL (@UWCL) May 18, 2019

As francesas entravam em campo com Lucy Bronze, titular da seleção inglesa e filha de portugueses, na direita da defesa; Wendie Renard, capitã de equipa e jogadora com mais presenças em jogos da Liga dos Campeões; Henry e Le Sommer, ambas com presença assídua na seleção francesa que é uma das principais candidatas à conquista do Mundial que começa já nos primeiros dias de junho; e Marozsán, indiscutível na seleção alemã. A grande referência do Lyon, porém, é Ada Hegerberg, a avançada norueguesa que venceu a Bola de Ouro no final da temporada passada e que é considerada a melhor jogador do mundo.

Mas Hegerberg tem feito capas de jornais nos últimos dias por motivos que pouco ou nada têm a ver com o troféu que recebeu logo antes de Luka Modric ser considerado o melhor do mundo. A norueguesa de 23 anos, que é a principal referência da seleção nórdica, recusou ser convocada para o Mundial do próximo mês de junho por estar de relações cortadas com a Federação devido à disparidade no tratamento dos jogadores e das jogadoras. Quer isto dizer, portanto, que a melhor jogadora do mundo não vai estar no Campeonato do Mundo por decisão própria — e que esta final da Liga dos Campeões era o último jogo importante da temporada de Ada Hegerberg.

No que diz respeito ao jogo propriamente dito, o Lyon confirmou o favoritismo e inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, por intermédio da alemã Marozsán. Depois, com um hat-trick em pouco mais de 15 minutos, Hegerberg lembrou que estava ali para terminar da melhor forma uma temporada em que já ajudou o Lyon a chegar ao 13.º (!) título nacional consecutivo. À meia hora, o Lyon já goleava o Barcelona por 4-0 e acabou por conquistar a quarta Liga dos Campeões em quatro anos, já que na segunda parte as francesas até ofereceram a iniciativa às espanholas e limitaram-se a controlar o resultado (Oshoala ainda reduziu para as espanholas em cima dos 90′). Na antecâmara do próximo Mundial, o Lyon solidifica a completa hegemonia que tem tido no futebol feminino europeu nos últimos anos e Ada Hegerberg, a grande ausência do Campeonato do Mundo, mostrou que não faltou à chamada para o jogo mais importante do ano.

Continuar a ler