Marcel Keizer desiludido mas focado na Taça de Portugal: “Na próxima semana temos de fazer melhor”

“Claro que não estou satisfeito com o resultado, mas a exibição foi ok”. Marcel Keizer não escondeu a desilusão da derrota deste sábado do Sporting frente ao FC Porto (2-1), mas garantiu que a confiança dos jogadores não foi abalada. Até porque, nas suas palavras, a equipa já mostrou que “consegue jogar bom futebol”. Na conferência de imprensa depois do clássico, o técnico dos leões colocou ainda o foco na final da Taça de Portugal, também ela a disputar com o FC Porto na próxima semana.

“Depois dos 20 minutos, tivemos aquele cartão vermelho, mas os jogadores reagiram bem”, explicou Keizer, salientando ainda o facto de que alguns jogadores, como André Pinto e Petrović, já não jogarem desde o mês passado e terem integrado o onze deste sábado. “Acho que demos o nosso máximo”, referiu.

Sobre a final da Taça de Portugal, Keizer disse estar positivo e que o jogo deste sábado contra os dragões vai servir para melhorar alguns pontos. Já questionado sobre os sete cartões vermelhos que a equipa já viu desde o início da época, o treinador não consegue arranjar uma explicação. “Não consigo explicar. Acho que todos os vermelhos são diferentes. Não tenho explicação para isso”, referiu.

Sabemos quais são as nossas qualidades. Mas não ganhámos e tínhamos de o conseguir. A vencer por 1-0 e com 15 minutos até ao fim precisávamos de ganhar. Na próxima semana temos de fazer melhor”, disse ainda Marcel Keizer.

Já na zona de entrevistas, Keizer assumiu que o Benfica foi o justo campeão, uma vez que “fez mais pontos” que todas as outras equipas e, por isso, “fez uma boa época”. Com esta derrota frente ao FC Porto, o Sporting termina o campeonato em terceiro lugar, com 74 pontos, seguido do FC Porto, com 85 pontos, e do Benfica, que se sagrou campeão nacional com 87 pontos.

