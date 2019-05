Os números de uma equipa campeã: o Benfica mais goleador dos últimos 50 anos com muita gente a marcar muito

O futebol é feito de números. Cada temporada tem centenas de golos, outras centenas de assistências, dezenas de vitórias e derrotas, inúmeros recordes. Há quem diga, com a sua quota parte de razão, que a estatística não faz o jogo e que os números não entram dentro de campo, não rematam, não correm, não fazem golos. Ainda assim, são os números que deixam clara a superioridade de uma equipa, o setor mais forte de um determinado conjunto ou o pormenor — ou pormaior — que fez a diferença em relação aos adversários.

???? Benfica marca 103 golos na Liga 2018/2019 e alcança o máximo da história do clube ▶ 103 – 1963/1964 e 2018/2019

▶ 101 – 1972/1973

▶ 99 – 1946/1947

▶ 94 – 1975/1976 pic.twitter.com/qrSywgEDW5 — playmakerstats (@playmaker_PT) May 18, 2019

O Benfica, que este sábado conquistou o 37.º título nacional do seu palmarés, não escapa a esta premissa. Bruno Lage chegou nos primeiros dias de janeiro para substituir Rui Vitória e abriu as portas a uma segunda metade de temporada particularmente vitoriosa, particularmente goleadora, particularmente decisiva. João Félix, no primeiro ano enquanto jogador de futebol profissional, bateu recordes de Eusébio e igualou feitos de Chalana. Rafa e Pizzi assinaram as melhores temporadas das respetivas carreiras e Seferovic foi de quarta opção no final do mercado de transferências do verão passado a melhor marcador da equipa no final da época.

A verdade é que os números da temporada 2018/19 do Benfica se fazem constantemente à volta de golos. Golos que começaram a aparecer, em larga escala, a partir do momento em que Rui Vitória deixa o comando técnico do clube da Luz e é substituído por Bruno Lage. Após o apito final do jogo deste sábado com o Santa Clara, o Benfica termina a Primeira Liga com 103 golos marcados: desses, 66 foram marcados na segunda volta do Campeonato. Mais: os encarnados são a equipa do principal escalão do futebol português com mais resultados positivos, 28 em 33 jogos, e fecharam a segunda volta com 17 vitórias e apenas um empate em 19 jogos realizados.

Com os 103 golos marcados na última jornada ao Santa Clara, o Benfica alcançou aquele que era o melhor registo de golos de sempre no que diz respeito ao Campeonato. O recorde recuava até 1963/64, ano em que os encarnados foram campeões nacionais com mais seis pontos do que o FC Porto e também terminaram a época com 103 golos marcados — só Eusébio marcou 28 e José Torres contribuiu com mais 22. A segunda melhor marca remonta a 1972/73, quando os encarnados foram campeões com mais 18 pontos do que o Belenenses e marcaram 101 golos: Eusébio, sozinho, foi responsável por 40, conquistando a Bota de Ouro pela segunda vez (a primeira foi em 1967/68, quando marcou 42 golos, na edição inaugural do troféu). No passado domingo, quando venceu o Rio Ave em Vila do Conde por 2-3, o Benfica igualou aquela que era a terceira melhor marca de sempre do clube, 99 golos, alcançada pela primeira vez em 1946/47, temporada em que os encarnados até ficaram em segundo lugar, atrás do Sporting dos Cinco Violinos. O recorde absoluto de golos marcados numa só edição da Primeira Liga pertence precisamente ao Sporting de 1947 — os leões, comandados por Jesus Correia, Vasques, Travassos, Peyroteo e Albano, marcaram 123 golos ao longo de apenas 26 jornadas, terminando com uma média de mais de quatro golos por jogo.

O técnico natural de Setúbal já é mesmo o treinador do Benfica com a maior percentagem de vitórias na Liga e chegou no passado sábado, ao vencer o Rio Ave, ao sexto jogo do Campeonato consecutivo a marcar três ou mais golos (…): destronando um recorde absoluto do clube já registado por ele próprio, esta temporada, quando os encarnados marcaram pelo menos três golos em cinco partidas seguidas. O Benfica beneficia não só da época bem sucedida de Seferovic, que confirmou o estatuto de melhor marcador da edição da Liga que agora terminou, com 23 golos, mas também do registo acima da média de outros quatro jogadores — além do suíço, Rafa contribuiu com 17 golos, João Félix com 15, Pizzi com 13 e Jonas com 11. Em comparação com as outras equipas que foram campeãs nas principais ligas europeias, a verdade é que o Benfica só encontra paralelo nesta democracia goleadora quando chegamos aos números do PSG e do Ajax.

Em Espanha, por exemplo, o Barcelona só tem dois jogadores na lista dos melhores marcadores, ainda que ambos registem números fora do comum: Messi marcou 34 vezes e deve conquistar a Bota de Ouro pelo terceiro ano consecutivo, Suárez apontou 21 golos. Em Inglaterra, no caso do Manchester City, Agüero marcou 21 golos — menos um do que os recordistas em ex aequo Salah, Aubameyang e Mané — e Sterling marcou outros 17 mas depois disso só aparece Sané, com 10. Em Itália, os números são ainda mais surpreendentes, já que Cristiano Ronaldo marcou 21 golos pela Juventus e o segundo melhor marcador dos octocampeões, o croata Mario Mandzukic, marcou oito. A mesma história na Alemanha, onde Lewandowski apontou 22 golos pelo Bayern e o segundo mais goleador, Gnabry, marcou 10. A lógica muda, portanto, em França e no PSG (Mbappé marcou 30, 17 para Cavani, 15 para Neymar e 11 para Di María) e na Holanda e no Ajax (Tadic marcou 28, 16 para Ziyech, 16 para Huntelaar e 11 para Dolberg).

Ora, Rafa, o segundo melhor marcador do Benfica no Campeonato, chegou mesmo aos 21 golos esta temporada em todas as competições e tornou-se o primeiro português desde 2004/05 a marcar mais de 20 golos pelos encarnados numa única época. Na altura, Simão Sabrosa apontou 22 e juntou-se a uma lista que também inclui Rui Águas, João Vieira Pinto e Nuno Gomes. Também Pizzi, por sua vez o líder de assistências no conjunto orientado por Bruno Lage, com 19, realizou o ano mais concretizador da carreira, ao chegar aos 15 golos em todas as competições, 13 deles no Campeonato — o médio português é mesmo o segundo jogador mais influente da Liga, apenas suplantado pelos números impressionantes de Bruno Fernandes (tem 20 golos e 13 assistências).

João Félix, terceiro melhor marcador do Benfica, somou recordes atrás de recordes desde que se estreou pela equipa principal dos encarnados — incluindo ter-se tornado o jogador mais jovem de sempre a marcar um hat-trick na Liga Europa — mas atingiu um marco particularmente especial. Desde 1977, há mais de 40 anos, que um jogador tão novo não marcava tanto no Campeonato com a camisola dos encarnados: nesse ano, entre os 17 e os 18 anos, Fernando Chalana marcou oito vezes e intrometeu-se na equipa dos crescidos que tinha Vítor Baptista, Nené, Diamantino e Toni. Além disso, Félix juntou-se a nomes como Isaías, Eusébio, João Alves, José Augusto, Santana, Salvador Martins e José Águas ao marcar nos dois primeiros dérbis que disputou com o Sporting (um para a Liga, outro para a Taça de Portugal), tornando-se ainda o segundo mais novo de sempre a fazê-lo (com 19 anos, dois meses e 25 dias, só foi suplantado por Guilherme Espírito Santo, que em 1937 o fez com 17 anos, cinco meses e 13 dias).

Desde 2009, por intermédio do espanhol Jose Antonio Reyes, que ninguém marcava nos dois primeiros dérbis lisboetas que disputou — mas João Félix conseguiu fazer mais. Depois de marcar duas vezes ao Sporting, voltou a marcar em jogos grandes na visita ao FC Porto, anulando a vantagem azul e branca que Adrián tinha conquistado minutos antes e abrindo caminho para Rafa para fazer o golo da vitória já na segunda parte. Com três golos apontados a Sporting e FC Porto, o jovem médio ofensivo é mesmo o melhor marcador do Benfica em jogos grandes em 2018/19 e fez o que ninguém fazia desde Mitroglou em 2015/16 (marcar tanto aos leões como aos dragões) e Tiago em 2002/03 (marcar em casa dos dois principais rivais). Além disso, Félix conseguiu ainda ultrapassar estatisticamente Jonas, que em 12 dérbis e clássicos desde que chegou a Portugal, há cinco anos, leva apenas dois golos.

Ainda no que diz respeito aos jogos com os principais rivais, o Benfica termina a Liga com um saldo total francamente positivo: contra FC Porto, Sporting e Sp. Braga, os encarnados fizeram 16 pontos em 18 possíveis. Os dragões conquistaram sete (ou oito ou dez), os leões ganharam cinco (ou seis ou oito) e os minhotos só conseguiram três. O conjunto da Luz é ainda a equipa, de entre os quatro candidatos ao título, com a maior utilização regular de jogadores portugueses. Contra o Rio Ave, no passado domingo, Bruno Lage lançou sete portugueses no onze inicial; o FC Porto tinha dois contra o Nacional, o Sporting tinha um com o Tondela e o Sp. Braga atuou com seis frente ao Boavista. Números que se aliam, de forma natural, ao dado que indica que o Benfica é o clube que mais utiliza jogadores da formação (foram cinco em Vila do Conde: Rúben dias, Ferro, Florentino e João Félix de início e ainda Gedson enquanto suplente utilizado) e uma das equipas da Europa com a média de idades mais baixa. Com o Rio Ave, novamente, a média de idades ficava pelos 24,2 anos, nenhum jogador tinha mais do que 30 anos e seis não chegavam a ter 25.

