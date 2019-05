São mesmo 37 e não 34 ou 35. O cântico tornou-se lei e o Benfica alargou a vantagem na polémica do palmarés dos títulos

Durante o período em que Bruno de Carvalho esteve à frente dos destinos do Sporting, muito se falou sobre aquilo a que a anterior Direção leonina chamava o “reconhecimento dos títulos do Campeonato de Portugal como sendo de campeões nacionais, como consta da documentação oficial da Federação Portuguesa de Futebol e suas plataformas”. A exigência, importante foco de atenção do mandato de Bruno de Carvalho e ponto em comum com o FC Porto — foi discutida numa reunião entre Nuno Saraiva e Francisco J. Marques que ditou o reatar das relações institucionais entre os dois clubes –, diz respeito ao Campeonato de Portugal organizado entre 1921 e 1938 e que, na altura, apurava o campeão nacional.

Na altura, as contas feitas pelo Sporting — baseadas em documentação da própria FPF mas também em jornais da época — ditavam alterações no número de Campeonatos conquistados por cada um dos grandes menos um: o Benfica. Os encarnados conquistaram este sábado o 37.º campeonato do seu palmarés, mais do que qualquer outra equipa em Portugal, mas há quem diga que são apenas 34.

Ora bem. Antes de tudo o resto, o Benfica tem mesmo 37 títulos nacionais — o que valida o cântico que se ouve na Luz há dois anos e que foi agora consumado, “Benfica, dá-me o 37”. Segundo as contas da FPF, da Liga de Clubes e do próprio clube, o Benfica conquistou o primeiro Campeonato em 1935/36, na segunda edição do Campeonato Nacional em Portugal, e desde aí ganhou mais 36. Desta forma, a contabilidade oficial dos títulos é a seguinte:

Benfica: 37 Campeonatos

FC Porto: 28 Campeonatos

Sporting: 18 Campeonatos

Belenenses: 1 Campeonato

Boavista: 1 Campeonato

Estas contas, porém, necessitam de uma adenda. Em retrospetiva, e numa análise rápida àquelas revistas habituais de final de época com estatísticas, imagens e resumos, o Benfica de Rui Costa, Paneira e João Vieira Pinto conquistou em 1993/94, sob a batuta de Toni, o 27.º título nacional do seu palmarés. Ora, se de 1994 para cá os encarnados voltaram a ser campeões nacionais outras sete vezes, as contas dão os tais 34 — menos três do que a contabilidade da FPF. Mas existe uma explicação fácil.

Entre 1994 e 2005, o jejum de 11 anos em que o Benfica não foi campeão nacional, a Federação reconheceu como “válidos” os Campeonatos entre 1934 e 1938, que até não entravam nas contas. Como o Benfica venceu três títulos nessa janela temporal de quatro anos (o FC Porto ganhou o outro), o tal 27.º de 1994 passou a ser o 31.º em 2005. As vozes que se opõem a essa matemática defendem que essas quatro edições foram puramente experimentais e não oficiais, pelo que não deviam ser consideradas para motivos de contas finais. Sem esta adenda feita há 14 pela FPF, a contabilidade ficaria assim:

Benfica: 34 Campeonatos

FC Porto: 27 Campeonatos

Sporting: 18 Campeonatos

Belenenses: 1 Campeonato

Boavista: 1 Campeonato

A nova ordem de títulos proposta e defendida pelo Sporting, assente no tal “reconhecimento dos títulos do Campeonato de Portugal como sendo de campeões nacionais”, estenderia a alínea feita pela Federação em 2005 até 1921, alterando o número de títulos conquistados pelo Sporting e pelo FC Porto (e também pelo Belenenses, Olhanense, Marítimo e Carcavelinhos, todos campeões nacionais entre 1921 e 1933). Já o Benfica ficaria com os mesmos 37 Campeonatos que estão nas contas oficiais, uma vez que só mudam as datas: os três primeiros, em vez de serem em 1936, 1937 e 1938, seriam em 1930, 1931 e 1935. A contabilidade dos títulos seria então assim:

Benfica: 35 Campeonatos

FC Porto: 31 Campeonatos

Sporting: 22 Campeonatos

Belenenses: 4 Campeonatos

Boavista: 1 Campeonato

Olhanense: 1 Campeonato

Marítimo: 1 Campeonato

Carcavelinhos: 1 Campeonato

Oficialmente, aqui fica a lista de todos os campeões nacionais por época:

1934/35: FC Porto

1935/36: Benfica

1936/37: Benfica

1937/38: Benfica

1938/39: FC Porto

1939/40: FC Porto

1940/41: Sporting

1941/42: Benfica

1942/43: Benfica

1943/44: Sporting

1944/45: Benfica

1945/46: Belenenses

1946/47: Sporting

1947/48: Sporting

1948/49: Sporting

1949/50: Benfica

1950/51: Sporting

1951/52: Sporting

1952/53: Sporting

1953/54: Sporting

1954/55: Benfica

1955/56: FC Porto

1956/57: Benfica

1957/58: Sporting

1958/59: FC Porto

1959/60: Benfica

1960/61: Benfica

1961/62: Sporting

1962/63: Benfica

1963/64: Benfica

1964/65: Benfica

1965/66: Sporting

1966/67: Benfica

1967/68: Benfica

1968/69: Benfica

1969/70: Sporting

1970/71: Benfica

1971/72: Benfica

1972/73: Benfica

1973/74: Sporting

1974/75: Benfica

1975/76: Benfica

1976/77: Benfica

1977/78: FC Porto

1978/79: FC Porto

1979/80: Sporting

1980/81: Benfica

1981/82: Sporting

1982/83: Benfica

1983/84: Benfica

1984/85: FC Porto

1985/86: FC Porto

1986/87: Benfica

1987/88: FC Porto

1988/89: Benfica

1989/90: FC Porto

1990/91: Benfica

1991/92: FC Porto

1992/93: FC Porto

1993/94: Benfica

1994/95: FC Porto

1995/96: FC Porto

1996/97: FC Porto

1997/98: FC Porto

1998/99: FC Porto

1999/00: Sporting

2000/01: Boavista

2001/02: Sporting

2002/03: FC Porto

2003/04: FC Porto

2004/05: Benfica

2005/06: FC Porto

2006/07: FC Porto

2007/08: FC Porto

2008/09: FC Porto

2009/10: Benfica

2010/11: FC Porto

2011/12: FC Porto

2012/13: FC Porto

2013/14: Benfica

2014/15: Benfica

2015/16: Benfica

2016/17: Benfica

2017/18: FC Porto

2018/19: Benfica

