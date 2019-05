‘Tá a chorare’? Os jogadores do Benfica que se desfizeram em lágrimas

A poucos minutos do final do Benfica-Santa Clara, durante as substituições, dois atletas encarnados desfizeram-se em lágrimas. Ao entrar em campo para substituir João Félix, Jonas não escondeu as emoções à margem do relvado do Estádio da Luz. Poucos minutos depois, Samaris também cedeu às lágrimas ao ser substituído por Taarabt.

Jonas in tears as he comes on for João Félix #SLBCDSC #LigaNOS pic.twitter.com/a3lpyoaPGl — Football 24/7 (@foetball247) May 18, 2019

Por detrás das lágrimas de Jonas estará mais que a reconquista do título pelo Benfica — 0 37º da história do clube, nesta que é a edição número 85 do torneio. Aos 35 anos, o atacante pode estar prestes a pendurar as botas, após cinco anos na equipa benfiquista.

Samaris também tem motivos para se ter emocionado no final da partida. A reforma ainda está longe para o jogador de 29 anos, mas foi com a entrada de Bruno Lages, o atual técnico benfiquista, que o médio grego viu uma oportunidade de mostrar o que vale em campo. Antes disso passou o início da temporada no banco.

Como diria Jesus, numa célebre conferência de imprensa quando era treinador do Benfica, ‘Tá a chorare?’.

