Veja aqui os três golos colocam o Benfica a 45 minutos do título

Os três golos marcados nos primeiros 45 minutos frente ao Santa Clara, no Estádio da Luz, já serviram para marcar, pelo menos, dois recordes. A época 2018/2019 do Benfica já entrou no pódio dos campeonatos portugueses com mais golos marcados até à última jornada. Os encarnados contabilizam, até ao intervalo, 102 golos, valendo-lhe a medalha de bronze. Em primeiro lugar está o Sporting com 123 golos marcados em 1946/1974. O segundo lugar também é benfiquista: 103 golos em 1967/1968.

Mas o Benfica não precisava de três golos para fazer história. Se marcasse apenas um chegaria aos marco dos 100 golos no campeonato, algo que não acontece desde a época 1972/1973, em que marcou 101 golos na Liga. Isso aconteceu logo aos 16 minutos, quando as águias estrearam o marcador. Recorde esse e os outros dois golos nos vídeos aqui em baixo.

Golo do Benfica

16 minutos

O passe de Samaris é recebido por Seferovic, que remata e dá vantagem aos benfiquistas logo na primeira ocasião da equipa encarnada. O Benfica está à frente do marcador. E a 45 minutos de ser campeão nacional.

Golo do Benfica

23 minutos

Pizzi queria furar a defesa do Santa Clara, mas a bola desviou-se na direção de João Félix que a segura com o pé esquerdo para rematar com o direito. Estava feito o 2-0 para os encarnados.

Golo do Benfica

39 minutos

André Almeida cruza, Seferovic falha o desvio e César corta, mas deixa a bola à mercê de Rafa, que atira a contar. Está feito o 3-0.

