Conservador Manfred Weber defende medidas mais duras para travar imigração ilegal

O candidato do Partido Popular Europeu (PPE) ao cargo de presidente da Comissão Europeia (CE), o alemão Manfred Weber, defendeu este sábado na Bulgária medidas mais rigorosas contra a imigração ilegal.

“O Estado deve derrotar os traficantes de seres humanos na luta contra a imigração ilegal”, afirmou o conservador Manfred Weber, durante uma ação de campanha na capital búlgara, Sófia, que também serviu para manifestar o seu apoio ao partido no poder Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária (GERB, conservador) nas eleições europeias da próxima semana.

As palavras que Weber dedicou à imigração ilegal, um dos assuntos que mais preocupam o eleitorado búlgaro, foram aplaudidas de forma entusiasta pelos cerca de 14 mil apoiantes do GERB presentes na iniciativa eleitoral, conforme relataram as agências internacionais.

A Bulgária foi um dos primeiros países a assumir uma linha dura contra a migração em massa para a Europa, ao ter erguido um muro de arame farpado na fronteira com a Turquia para impedir a entrada de migrantes. O país também foi um dos primeiros a testemunhar a formação de um Governo de coligação com um partido de extrema-direita de retórica racista.

Na sua intervenção, Weber, que deseja suceder a Jean-Claude Juncker na liderança do executivo comunitário, enalteceu a diversidade do continente europeu, salientando, porém, que existe um aspeto que é comum na Europa: “É baseada no cristianismo e orgulhamo-nos disso.”

As eleições europeias são realizadas de 23 a 26 maio nos 28 países da União Europeia (UE).

Oiça as melhores histórias destas eleições europeias no podcast do Observador Eurovisões , publicado de segunda a sexta-feira até ao dia do voto.

Continuar a ler