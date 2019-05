Homem deu pontapé nas costas de Schwarzenegger e depois gritou: “Ajuda, preciso de um Lamborghini”

Um homem agrediu Arnold Schwarzenegger com um forte pontapé nas costas num evento do Arnold Sports, o festival desportivo criado pelo ator, na África do Sul.

O ator de origem austríaca e ex-governador da Califórnia estava a fazer um vídeo para o Snapchat, em que uma rapariga saltava à corda, quando um homem surge a correr e, depois de saltar, surpreende Arnold Schwarzenegger com um pontapé duplo nas costas. Depois de cair, o homem que atacou o ator gritou: “Ajuda! Preciso de um Lamborghini!”.

O momento foi gravado neste vídeo:

Arnold Schwarzenegger acabou por reagir ao incidente com um post no Twitter. “Obrigado pela vossa preocupação, mas não há razões para isso. Pensava que tinha sido um encontrão das pessoas, o que acontece muitas vezes. Só me apercebi de que tinha sido pontapeado quando vi o vídeo, tal como todos vocês. Ainda bem que aquele idiota não interrompeu o meu Snapchat”, escreveu o ator.

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat. — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

Num segundo post, Arnold Schwarzenegger pediu que fosse dada pouca atenção ao registo do pontapé e mais a outro vídeo. “Façam-me um favor: em vez de partilharem o vídeo com o tipo que quer ser famoso, vejam alguns dos atletas do Arnold Sports, como este jovem herói, que prova que estar em forma é para toda as pessoas que merecem ser famosas”, disse. No vídeo aparece um rapaz a disparar com arco e flecha a partir de uma cadeira de rodas.

Do me a favor: instead of sharing the video of the guy who wants to be famous, watch some of our @ArnoldSports athletes like this young hero proving that fitness is for everyone who deserve to be famous. They’re on my Snapchat. pic.twitter.com/EuMynJ7t1n — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

