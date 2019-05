Incêndio consome mato e “barracas de arrumos” em Sacavém. Mais de 90 bombeiros no local

Um incêndio deflagrou este domingo em Sacavém, no concelho de Loures, e está a ser combatido por 93 operacionais, apoiados por 31 viaturas. As chamas consumiram mato e “barracas de arrumos”, na Quinta do Mocho, mas já estão a diminuir a sua intensidade, confirmou o Comandante Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, Luís Gaspar, ao Observador.

O ataque inicial dos bombeiros foi realizado com sucesso pelo que, segundo a mesma fonte, não deverá ser necessário mobilizar mais meios uma vez que “o incêndio está a ceder aos meios mobilizados“. De acordo com informação avançada pela CMTV, há registo de 10 barracas destruídas pelas chamas.

Para já, acionar meios aéreos está fora de questão. “Largar água em locais onde as habitações são muitos frágeis poderia causar outro tipo de problemas”, disse Comandante Jorge Mendes, em declarações à CMTV.

De acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, o alerta foi dado às 17h18. O comandante Luís Gaspar adiantou ainda que não há registo de feridos nem foi possível, para já, determinar a causa do incêndio. No local, encontram-se corporações dos bombeiros de Camarate, Sacavém, Moscavide, Loures e Odivelas e ainda uma viatura da PSP. Para já, não será dada ordem de evacuação.

