Rio na bateria e Rangel na voz no concerto do “voto útil” contra o “voto fútil”

Rui Rio voltou a tocar bateria na Quinta e optou pelo Conquistador, dos Da Vinci. Insistiu nas linhas do discurso que tinha feito em Penafiel, mas sem tosse: não quer esconder Paulo Rangel (quer “mostrá-lo bem”) e acusou o PS de “puxar” o país para trás, enquanto o PSD tenta “puxar para a frente”. Houve cabeçudos, cerveja e vinho ilimitado, balões no ar, música pimba, dançarinas pimba e, claro, a política. Mais de duas mil pessoas, recinto lotado. Antes da folia, coube a Paulo Rangel a frase da noite: “Se querem derrotar António Costa, só há uma alternativa: votar no PSD. Todo o voto fora do PSD é um voto fútil, todo o voto no PSD é um voto útil“.

Rui Rio volta a tocar bateria na Quinta da Malafaia em jantar com simpatizantes e militantes do PSD. #Europeias2019 #EE2019 pic.twitter.com/4kp9ghxRtc — Observador (Eleições) (@OBSEleicoes) May 19, 2019

Paulo Rangel quis marcar a diferença para o CDS e — aproveitando o facto de Nuno Melo dizer que o Vox não é de extrema-direita — disse que “só há um voto útil contra o PS, é o partido moderado e responsável, que é no PSD”. Rangel quis mesmo fazer um apelo ao voto útil para que António Costa continue no mesmo registo de quem “nunca venceu eleições nacionais”.

O cabeça de lista do PSD insistiu que António Costa “parece o verdadeiro cabeça de lista do PS”, pois “em 48 horas fez cinco comícios, aparece nos cartazes, deve estar com receio de algo para aparecer tanto na campanha“. Rangel lembra que Costa pediu que as Europeias fossem “uma moção de confiança ao seu governo” e que o PSD não tem problemas com isso: “Ele não pense que estamos intimidados porque, se quer referendar o governo em eleições europeias, e é isso, então que seja, porque não temos medo das comparações.”

O próprio Rui Rio tinha dito que “aqueles que dizem que a economia não está mal de todo e que os portugueses estão contentes, são os que comparam com o tempo da troika“. O presidente do PSD avisa que “não se pode fazer essa comparação, porque não é justa. E, além disso, foram eles [o PS] que nos puseram na troika”. Rio deu ainda como prova de que o governo puxa o país para trás o facto de no dia oficial de arranque da época de fogos não ter pago as dívidas ao SIRESP e de mais de metade dos meios aéreos não conseguirem levantar”.

Rui Rio agradeceu às pessoas da Malafaia e, aproveitando a forte mobilização, arrancou o discurso a atirar a alguém que não identificou: “Ouvi um comentador na televisão disse que era óbvio que as sondagens tinham sido muito más para o PSD porque se nota na campanha. Queria perguntar o que é que acha de todas estas pessoas?”

Depois voltou a repetir que Costa está a esconder Pedro Marques, ao dizer que “ao contrário dos nossos adversários, a não escondemos o nosso candidato. Não queremos escondê-lo, queremos mostrá-lo bem”. Rui acrescentou ainda, falando na terceira pessoa, que “apoia a lista, está com a lista, mas não é o candidato.”

Sobre a redução dos passes sociais nas áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, criticou o facto de não ter sido acompanhado de um investimento proporcional no interior. O presidente do PSD disse que o “PS e o Governo andaram a deitar foguetes por causa dos passes sociais em Lisboa e no Porto e deixaram migalhas para o resto do país. Os outros ficaram esquecidos, porque não há muitos votos, há poucas pessoas”.

Além disso, denuncia Rio, nesta questão “ficou o gato escondido com o rabo de fora. Porque quiseram baixar os passes para terem preços mais baixos antes das eleições, e aumentaram a procura que já era grande”, provocando o caos nos transportes.

Já depois do discurso, o presidente foi chamado à palco e anunciado como “o novo baterista da Malafaia” e não virou as costas ao desafio. Já na festa da Europa em 2018 ali tinha tocado bateria. Desta vez, saiu a queixar-se que o som estava baixo. Mas foi aplaudido e ao sair do palco já tinha “groupies” a pedir selfies. A festa na Malafaia está em risco de se tornar o Chão da Lagoa do Minho e do norte.

Oiça as melhores histórias destas eleições europeias no podcast do Observador Eurovisões , publicado de segunda a sexta-feira até ao dia do voto.

