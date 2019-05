Tenista espanhol Roberto Carballés vence Lisboa Belém Open

O tenista espanhol Roberto Carballés conquistou este domingo o terceiro Lisboa Belém Open, superiorizando-se ao argentino Facundo Bagnis por 2-6, 7-6 (7-5) e 6-1, vencendo o sétimo título da carreira no circuito ‘challenger’.

O número 86 do mundo, de 26 anos, era o favorito para o jogo decisivo do torneio lisboeta, mas perdeu o primeiro ‘set’ para o rival que ocupa o 144.º posto do ‘ranking’ ATP, conseguindo depois impor o seu jogo para arrecadar a vitória que lhe vai permitir subir 12 lugares na tabela mundial para ocupar a 74.ª posição, apenas a dois lugares da melhor classificação da sua carreira.

De resto, Carballés está numa maré de sorte, uma vez que recebeu a notícia de que vai entrar diretamente no quadro principal de Roland Garros, cujo início está agendado para 26 de maio.

O atleta natural de Tenerife sucede ao seu compatriota Tommy Robredo (2018) e ao alemão Oscar Otte (2017) no historial do Lisboa Belém Open.

