Cova da Moura. Oito agentes da PSP condenados no caso das agressões a seis jovens

Oito agentes da PSP da Esquadra de Alfragide, concelho de Amadora, foram esta segunda-feira condenados pelo Tribunal de Sintra no caso das agressões a seis jovens do bairro da Cova da Moura, em 2015. O coletivo de juízes deu como provados os crimes de sequestro e ofensa à integridade física. Apenas um deles terá de cumprir prisão efetiva, de 1 ano e seis meses. Os restantes foram condenados a penas suspensas.

O caso tinha ainda outros nove arguidos, também agentes da PSP, que foram absolvidos.

As seis vítimas, que se constituíram assistentes no processo, pediam ainda que os arguidos fossem condenados a pagar, entre todos, uma indemnização total de 327 mil euros, a título de danos patrimoniais e não patrimoniais, incluindo despesas relativas a tratamentos, reparações de danos e deslocações.

Nas alegações finais, a defesa tinha pedido a absolvição de todos os polícias de todos os crimes pelos quais estavam acusados. O procurador do Ministério Público (MP) Manuel das Dores apenas deixou cair as acusações de racismo e tortura, uma vez que considerou que os agentes não agiram com “ódio racial”. Manteve, no entanto, os restantes crimes, alegando que os arguidos agrediram os ofendidos, detiveram um jovem de forma ilegal na Cova da Moura e falsificaram os autos de notícia para “branquearem” o que realmente se passou no bairro.

Segundo a acusação do MP, os polícias espancaram e humilharam as seis vítimas, além de incitarem à discriminação, ao ódio e à violência por causa da raça. A acusação referia que os jovens foram também alvo de frases xenófobas e racistas, alegadamente ditas pelos arguidos durante o período em que estiveram detidos nas esquadras de Alfragide e da Damaia, e no trajeto para o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, onde pernoitaram “deitados no chão” e algemados.

Ao fim de mais de 30 sessões, nas quais foram ouvidas mais de uma centena de testemunhas, e depois de a leitura da sentença — inicialmente marcada para 30 de abril — ter sido adiada, fica a conhecer-se o desfecho de um caso que remonta a 5 de fevereiro de 2015.

