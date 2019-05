Homem apanhado a tentar escalar a Torre Eiffel

A Torre Eiffel foi evacuada esta segunda-feira à tarde depois de um homem, cuja identidade, nacionalidade e motivações permanecem desconhecidas, ter tentado escalar o monumento.

O incidente ocorreu cerca das 15h30, menos uma hora em Lisboa, e no local permanecem, ainda, polícia e bombeiros. Os visitantes que se encontravam na altura de visita ao monumento, na capital francesa, foram entretanto retirados do edifício, que se mantém encerrado e não tem ainda hora prevista para reabrir.

⚠️

???????? La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

???????? The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2019