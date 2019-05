Pais do Amaral entre os maiores devedores “tóxicos” do Montepio

Um pequeno grupo de 50 empresários, alguns bem conhecidos, concentra os principais “calotes” que estão no balanço do Banco Montepio. Estes 50 clientes são responsáveis por 700 milhões de euros em dívidas em risco (ou, mesmo, incobráveis) que estão no balanço do banco agora liderado por Dulce Mota. Um dos “devedores tóxicos” mais mediáticos é o empresário Miguel Pais do Amaral, que deve 23 milhões ao banco.

A notícia é avançada pelo Público, esta segunda-feira, jornal que acrescenta que apenas 10 clientes estão na origem de 40% dos créditos mais ruinosos para o banco, que poderá estar prestes a reconhecer (mais) perdas no valor de 400 milhões de euros.

Um dos nomes menos surpreendentes é o do construtor José Guilherme, o mesmo que deu a “liberalidade” de 14 milhões a Ricardo Salgado. Nas vésperas do colapso do BES, o construtor obteve 28 milhões de euros do banco então liderado por António Tomás Correia — um caso que esteve na origem de mais uma contraordenação recente por parte da CMVM ao Montepio.

Também no topo da lista dos maiores devedores estão a cadeia de hotéis NH (68 milhões), o empresário Rui Alegre, ex-quadro do Grupo Amorim (40 milhões), a Somague/Sacyr (39 milhões), o Invesfundo (onde José Guilherme tem posição, com 38 milhões) e a Fibeira, do empresário e conhecido colecionador de arte Armando Martins (25 milhões). A dever 23 milhões de euros está Pais do Amaral, ex-grupo Leya, que chegou a controlar a TVI e ganhou notoriedade pública pela vida social ativa e ligação ao automobilismo.

Logo abaixo da fasquia dos 20 milhões, estão devedores como o Grupo Lena (15 milhões), o construtor Aprígio Santos (12 milhões) e a Britalar, empresa do presidente do Sporting de Braga, António Salvador (11 milhões). Estes são créditos ruinosos que o Montepio terá de reconhecer e, em grande medida, tirar do balanço para conseguir cumprir os máximos que estão a ser definidos pelos reguladores, a nível europeu, relativos à proporção de créditos ruinosos na carteira de cada banco. O Montepio e o Novo Banco são os bancos portugueses que têm mais trabalho pela frente neste contexto.

