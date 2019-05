Podcast Eurovisões: se lhe oferecerem um gelado e um sumo de laranja isso é… campanha eleitoral

Em julho de 1987 os termómetros marcavam em média 29º centígrados. Os portugueses procuravam as praias e as sombras. Os partidos aqueciam com as campanhas simultâneas para as Europeias e Legislativas. Neste 6.º episódio do podcast Eurovisões recordamos a história do partido que distribuiu gelados e sumos de laranja para refrescar e cativar eleitores. Tempos quentes que contrastam com os atuais e a campanha morna, que vai passando mais ou menos despercebida. Por isso, no Caça ao Voto, Miguel Pinheiro e Pedro Benevides fazem as contas a quem ganhou e quem perdeu votos nesta primeira semana na estrada.

Nesta edição há também ‘jaquinzinhos’ e cataplana. O primeiro prato é uma meia verdade relacionada com a União Europeia, o prato principal nunca será cozinhado por Paulo Rangel numa televisão, mas serviu de ingrediente base à música de Bandex.

Oiça as melhores histórias destas eleições europeias no podcast do Observador Eurovisões , publicado de segunda a sexta-feira até ao dia do voto.

