Polícia Judiciária faz buscas no Hospital de Cascais após denúncia de falseamento de resultados

A Polícia Judiciária (PJ) está esta segunda-feira a fazer buscas no Hospital de Cascais, avança a SIC Notícias. Em causa estão denúncias de falseamento de resultados clínicos para alegadamente aumentar o financiamento da Parceria Público-Privada (PPP). A PJ esteve também a fazer buscas na sede do grupo Lusíadas Saúde.

Na passada quarta-feira, recorde-se, o Ministério Público determinou a abertura de um inquérito para apurar denúncias que apontam para dados falseados no Hospital de Cascais. Estas denúncias surgiram depois de uma reportagem emitida pela SIC, que mostrou atuais e antigos funcionários daquele hospital a denunciarem casos de falseamento de dados em ficheiros de doentes e alterações no sistema de triagem na urgência para aumentar as receitas que são pagas à PPP.

Um relatório da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projeto (UTAP) publicado esta segunda-feira, com vários meses de atraso em relação ao previsto na lei, mostrou que os encargos com as PPP subiram 5% nos primeiros seis meses do ano passado, atingindo os 977,2 milhões de euros.

Este acréscimo de encargos concentrou-se sobretudo no segundo trimestre, com mais 29%, uma evolução que é explicada pelo acerto a pagamentos de reconciliação referentes a 2016 e ainda aos duodécimos pagos face a períodos anteriores relativos ao protocolo para prestação de serviço a doentes do VIH/SIDA, nomeadamente com o Hospital de Cascais. Nos primeiros seis meses do ano, a PPP de Cascais recebeu mais 22% do que em igual período do ano passado, o que representou 45,2 milhões de euros.

(Em atualização)

