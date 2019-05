Quer ter mais “saída”? O Wrangler é o carro do amor

Quando todos os frequentadores de aplicações para encontros amorosos, como o Tinder e afins, pensavam que a melhor forma de cativar um maior número de interessados passava por colocar no perfil a foto que mais favorece a sua cara ou o seu corpo, eis que a Zoosk realizou um estudo e descobriu que… o mais importante é mesmo o carro.

Zoosk é uma concorrente menos conhecida da Tinder, entre centenas de outras aplicações de encontros. E, para melhor servir os seus clientes, em busca da sua cara-metade, decidiu apurar o que têm em comum as fotos que geram mais interessados ou interessadas (ou ambos). E o resultado não se fez esperar, apontando o automóvel como um dos elementos que mais ajuda à conquista.

Entre o arsenal fotográfico analisado, os utilizadores da Zoosk que publicavam uma foto ao lado do seu Wrangler, viam o número de contactos disparar 243%, uma popularidade tal que transforma este modelo da Jeep no verdadeiro carro do amor. O estudo só não especifica se este jipe “puro e duro” funciona melhor a atrair homens ou mulheres.

O relatório afirma ainda que os clientes com fotos junto a modelos da BMW recebem mais 143% de mensagens, para os fãs dos Toyota se ficarem pelos 73%.

Curiosamente, e ao contrário do que se poderia pensar, uma foto ao lado de um Golf GTI, um desportivo compacto, não permite retirar grandes dividendos, pelo menos não tanto quanto ter uma pick-up ou um jipe.

