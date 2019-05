Weyes Blood com concerto em Braga a 5 de novembro

É a autora de um dos discos mais badalados do indie norte-americano deste primeiro semestre e em novembro vai regressar a Portugal. Natalie Mering, que edita as suas canções e discos com o nome artístico Weyes Blood, vai atuar a 5 de novembro no polo cultural e criativo gnration, em Braga.

Este é um regresso a Portugal de Weyes Blood, que já conta com algumas passagens pelo país: em 2015, atuou em Braga, precisamente no local a que regressará em novembro, seguindo-se concertos em 2016 no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, e na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. Já em 2017, deu um concerto no festival Primavera Sound, no Porto, e outro no Coliseu dos Recreios, onde assegurou a primeira parte da atuação de Father John Misty.

Nascida em Santa Mónica, na Califórnia, a cantora e compositora de 30 anos estreou-se nas edições de discos em 2011, com o álbum The Outside Room. De então para cá, o percurso tem sido ascendente, com discos como The Innocents (2014), Front Row Seat To th (2016) e o novo Titanic Rising (2019) a colocarem Weyes Blood na rota das digressões por Europa e Estados Unidos da América.

O novo álbum, que irá apresentar em Braga, revela uma faceta um pouco mais sinfónica da pop melódica e melancólica, aqui e ali catártica, da autora de Front Row Seat To Earth, que até começou por fazer música mais experimental, na área do noise. Os bilhetes para o concerto em Braga poderão ser comprados a partir desta segunda-feira e custam 12 euros.

