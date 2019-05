15 elementos dos Hells Angels detidos pela PJ

Os inspetores da Unidade Nacional de Contraterrorismo, da Polícia Judiciária, têm cerca de 20 mandados de detenção para elementos do grupo motard Hells Angels, avança o Diário de Notícias. A SIC confirma que já houve 15 detidos no Algarve, Norte e Lisboa.

À Lusa, o gabinete de imprensa da PJ confirmou a realização das buscas em vários pontos do país no âmbito do processo que envolve os motards do grupo Hells Angels e que poderiam ocorrer detenções no âmbito dessas operações. No entanto, a mesma fonte não quis avançar mais informação sobre a operação.

A PJ tem cerca de 100 inspetores envolvidos na operação e as detenções estão a ser feitas em vários pontos do país com a colaboração do Ministério Público. Segundo o Correio da Manhã, as detenções e posterior encerramento do processo têm de ser feitos antes da acusação, que terá de ser deduzida até 11 de julho.

Os Hells Angels são considerados uma organização criminosa, unida internacionalmente por valores, símbolos e convicções, mas autónoma em cada país no controlo de núcleos ligados, sobretudo, ao tráfico de droga, segurança ilegal e prostituição forçada.

O grupo motard internacional está em Portugal desde 2002 — 40 anos depois de ter chegado ao resto da Europa — e desde essa altura que é vigiado pela PJ, sobretudo por causa de esquema de circulação de armamento.

Depois de um confronto entre grupos rivais, no Prior Velho, em março de 2018, a PJ levou a cabo uma megaoperação que resultou na detenção de cerca de 59 pessoas (58 em Portugal, uma no estrangeiro), em julho. Dessas, 38 continuam detidas.

Os suspeitos estão indiciados, na sua generalidade, da prática dos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado na forma tentada, roubo, ofensas à integridade física graves, ofensas à integridade física qualificadas, detenção de armas proibidas e tráfico de droga.

A operação de julho de 2018 foi uma intervenção considerada “de alto risco” e preparada com grande detalhe, por se tratarem de suspeitos considerados perigosos, muito violentos e altamente organizados, confirmou o Observador na altura. O sucesso da mesma, pode ter sido garantido pela existência de informadores dentro do seio do grupo, que contava com cerca de 100 elementos em Portugal no ano passado. O número pode não parecer grande, mas a PJ diz que são altamente organizados, muito perigosos e extremamente violentos.

