Aquilino Ribeiro e um jogo de Quidditch: estes são alguns dos eventos da Feira do Livro de Lisboa

A Feira do Livro de Lisboa vai regressar ao Parque Eduardo VII a 29 de maio para a sua 89.ª edição. O programa oficial ainda não foi anunciado, mas algumas das editoras já divulgaram alguns dos eventos que programaram até 16 de junho, último dia da iniciativa anual da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

Numa altura em que se assinalam os 100 anos da publicação de Terras do Demo, a Bertrand decidiu homenagear, no primeiro dia da Feira, o seu autor, Aquilino Ribeiro. Nesses dia, pelas 17h30, Aquilino Machado, neto de Aquilino Ribeiro, Paulo Neto, editor da revista Aquilino, e José António Borges, presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, que escolheu homenagear o autor no âmbito da iniciativa “Alvalade Capital da Leitura”, estarão no espaço da Bertrand para falar do escritor nascido em Sernancelhe, em 1885.

Durante a sessão, será apresentada a nova edição de Terras do Demo (com prefácio de Ana Isabel Queiroz e ilustrações de Abel Manta), um romance que se passa no “coração da geografia sentimental de Aquilino Ribeiro”, no “lugar onde nasceu, que lhe marcou a juventude, e ao qual reiteradamente regressou”, referiu a editora. Foi, no entanto, em Lisboa que o autor morreu, em 1963.

A Bertrand e suas chancelas partilhará o espaço com o grupo Porto Editora, que anunciou que levará à Feira do Livro mais de 100 autores, entre os quais se contam Jeffrey Archer, Luis Sepúlveda, Maria Dueñas e José Eduardo Agualusa. A Porto Editora irá prestar homenagem a Sophia de Mello Breyner Andresen, cujos 100 anos do seu nascimento têm vindo a ser celebrados, através de uma sessão de leituras por Luís Lucas e Jorge Silva Melo, também a 29 de maio. A editora, responsável pela publicação da obra da autora, terá um pavilhão apenas para ela.

20 anos da edição portuguesa de Harry Potter celebrados com aulas de magia e Quidditch

Em 2019, celebram-se também os 20 anos da publicação em Portugal do primeiro livro da saga de J.K. Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Determinada a não deixar passar a data em branco, a editora Presença começou o ano com o lançamento de uma edição especial com capas alusivas às quatro equipas de Hogwarts e agora, para a Feira do Livro, aliou-se ao Instituto de Magia Português, o maior clube de fãs português de Harry Potter, para apresentar uma programação pensada nos fãs do jovem feiticeiro.

Nos dias 1 de junho, entre as 17h e as 20h, e 9 de junho, entre as 15h30 e as 19h30, os potterheads poderão participar numa série de atividades relacionadas com o imaginário da saga, que incluem, entre outras, seleção da equipa com o Chapéu Selecionador, apanhar uma Snitch (a pequena e irrequieta bola dourada do jogo de Quidditch), transplantação de mandráguras e desgnomização do jardim. Quem participar nestas atividades, receberá um certificado do feiticeiro com a indicação das aulas frequentadas.

Mas as comemorações dos 20 anos de Harry Potter em Portugal não vão ficar por aqui: “As surpresas reservadas para os 20 anos em português de Harry Potter e a Pedra Filosofal irão estender-se ao longo de todo o ano”, garantiu a Presença em comunicado.

