Calor recorde no Verão. Máximas de 43 graus em vários dias consecutivos.

Ondas de calor, temperaturas de 43 graus celsius ao longo de vários dias consecutivos, risco de incêndio elevado. Este é cenário previsto para o próximo verão na Península Ibérica – e em especial para Portugal –, avançou esta terça-feira o site de metereologia AccuWeather.

“A Europa terá um verão repleto de calor intenso”, indica o documento da plataforma de meteorologia. A onda de calor chega em junho e atravessa a Península Ibérica, diringindo-se depois para norte durante os meses de verão.

O documento destaca que a onda de calor que chega nas próximas semanas será ainda mais forte e persistente que a do último verão, quando foram registadas temperaturas recorde em países como Portugal, Bélgica ou Holanda.

No continente, a chuva será pouca durante os meses de verão e as temperaturas serão ainda mais elevadas do que as registadas em 2018. Mesmo quando as ondas de calor passarem, as temperaturas vão manter-se perto ou mesmo acima do normal, explica o relatório da plataforma.

Portugal: o protagonista da “história deste verão”

“A maior história deste verão será a longa onda de calor que atingirá áreas de Portugal, Espanha, Polónia e Hungria”, refere o texto do AccuWeather.

A plataforma destaca mesmo o caso português: em junho, serão poucos os dias com chuva em Portugal e as temperaturas poderão ser mais elevadas do que as registadas no último verão. O metereologista Tyler Roys, responsável pelo documento, destaca que em Portugal as temperaturas podem atingir os 43 graus Celsius e que as noites serão igualmente quentes.

Com as elevadas temperaturas, e com a vegetação que surgiu depois de um inverno e primavera chuvosos, surgem os riscos de incêndio.

O problema é que as ondas de calor e o clima seco dos próximos meses vão secar a vegetação e na segunda metade do verão a possibilidade de surgirem grandes incêndios vai aumentar bastante”, refere o documento.

A ameaça de incêndio expande-se depois para nordeste e chegará à França, aos Alpes e à Alemanha. Entre julho e agosto, prevê-se que toda a Europa central esteja sob alerta devido ao elevado risco de incêndio.

As áreas de maior risco de incêndio serão o norte de Portugal, o norte de Espanha, e zonas da Alemanha e República Checa. O AccuWeather prevê mesmo que o risco de incêndio se manterá até ao outono, devido ao clima quente e seco. “A seca será um grande problema em muitas áreas até ao outono, afetando a temperatura e a disponibilidade de água pela segunda vez consecutiva em muitas regiões”, diz Roys.

Balcãs serão atingidos por fortes tempestades

O AccuWeather refere ainda que, se na Europa central o calor será a principal preocupação, a Península Balcânica será atingida por fortes tempestades. Grécia, Sérvia, Roménia e Bulgária serão os países mais afetados.

Estas tempestades serão acompanhadas de trovões, causarão cheias e ventos e granizo que podem causar danos. As tempestades mais fortes podem mesmo dar origem a tornados”, explica Roys.

As zonas do continente menos afetadas pelo calor serão o sul da Lituânia e o oeste da Ucrânia. O documento aconselha ainda a população europeia a proteger-se contra o calor. Beber água, usar roupa leve e climatizar a habitação estão entre as principais indicações. Crianças e idosos são os mais vulneráveis ao calor.

